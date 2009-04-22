'5 yılda kaç kişi dinlenildi?'

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, son 5 yılda kaç kişinin dinlenildiğini sordu.



Ateş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, son 5 yıl içerisinde kaç vatandaşın dinlendiğini, telefon dinlemelerinin hangi güvenlik birimleri tarafından yapıldığını ve illere göre dağılımını öğrenmek istedi.



Telefon dinlemelerinin kaçının terör ve organize suçlarla ilgili olduğunu, dinlenilen kaç kişi hakkında işlem yapıldığı sorusunu yönelten Ateş, önergesinde şu sorulara yer verdi:



"Mahkeme kararıyla yapılan ve kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen bu dinlemeler, basının ve internet sitelerinin eline nasıl geçmektedir? Bazı dinlemelerin özellikle bir takım basın kuruluşlarına özel olarak servis edildiği iddiası doğru mudur? Basına sızdırılan bu dinlemelerle ilgili olarak bu güne kadar kaç soruşturma açılmıştır? Sonuçları nedir?"



Başbakanlığa bağlı özel bir dinleme birimi kurulduğu iddialarına da açıklık getirilmesini isteyen Ateş, "Ergenekon Terör Örgütü" iddiasıyla kaç kişinin dinlenildiğini sordu.



ÇYDD’ye gözdağı mı veriliyor?



CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz de Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'e, "ÇYDD şubelerine ve yöneticilerine gösterilen tahammülsüzlük, tehdit ve gözdağı vermek midir? ÇYDD'yi kamuoyu önünde küçük düşürme çabası mı? Aynı tahammülsüzlük Deniz Feneri Derneği gibi gıda bankacılığı adı altında siyaset yapan dernek ve vakıflar ile kamuoyu önünde açıkça faaliyet gösteren Işık Evlerine karşı da gösterilecek midir?" sorularını yöneltti.

