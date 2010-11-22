-5 YILDA 94 MİLYAR LİRAYI HAVAYA ÜFLEDİK ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Vatandaş, 2006 başından bu yana sigaraya 94,2 milyar lira ödedi. Buna karşılık devlet, vatandaşın sağlığı için 156,3 milyar lira harcama yaptı. Maliye Bakanlığı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, bu yılın ilk 8 ayında vatandaşlar 3 milyar 50 milyon 216 bin 665 paket sigara içti. Bu dönemde, sigaraya ödenen para da 15 milyar 684 milyon 814 bin lira olarak gerçekleşti. 8 aylık dönemdeki satışların yılın son 4 ayında da aynı seyri sürdürmesi halinde, bu yıl toplam sigara tüketimi 4 milyar 575 milyon 324 bin 998 pakete, sigaraya ödenen para da 23 milyar 527 milyon 221 bin liraya yükselecek. 5 yıllık dönemde sigara tüketiminde dalgalı bir seyir izlendi. 2006 yılında, 5 milyar 395 milyon 434 bin 603 paket olan yıllık sigara satışları, 2007 yılında 5 milyar 372 milyon 748 bin 281 pakete düştü, 2008 yılında ise yeniden 5 milyar 392 milyon 945 bin 420 pakete çıktı. Yıllık tüketim, 2009 yılında da 5 milyar 377 milyon 748 bin 810 paket oldu. Sigaranın vatandaşa faturası ise 2006 yılında 15 milyar 272 milyon lira, 2007 yılında 16 milyar 687 milyon lira, 2008 yılında 18 milyar 342,2 milyon lira, 2009 yılında da 20 milyar 402 milyon lira şeklinde gerçekleşti. İlk 8 aylık trendin devamı halinde sözkonusu rakamın bu yıl 23,5 milyar lirayı bulacağı anlaşıldı. Bu verilere göre, 2006 yılı başından bu yana geçen 5 yıllık süreçte, tiryakilerin sigara tüketimi 26 milyar 74 milyon 202 bin 112 paketi bulacak. -SİGARAYA GİDEN PARA, SAĞLIĞA GİDEN PARANIN YÜZDE 60'I- 2006-2010 döneminde, devletin sağlık harcamaları da 156 milyar 267 milyon lira olarak belirlendi. Merkezi yönetim bütçesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık giderleri, 2006 yılında 23 milyar 16 milyon lira düzeyinde bulunurken, bu rakam 2007 yılında 26 milyar 609 milyon liraya, 2008 yılında 32 milyar 111 milyon liraya, 2009 yılında ise 37 milyar 609 milyon liraya çıktı. Söz konusu rakamın, 2010 yılı sonunda 36 milyar 922 milyon liraya gerilemesi öngörüldü. Bu rakamlara göre, 5 yıllık dönemde, sigaraya harcanan para, devletin vatandaşın sağlığı için harcadığı paranın yüzde 60'ını oluşturdu. 2006-2010 döneminde, devlet bütçesinden yapılan yatırım harcamaları ise 99 milyar 714 milyon 655 bin lira oldu. Böylece, vatandaşın sigara harcaması, hemen hemen devletin toplam yatırım harcamasına eşit tutarda gerçekleşti. -SİGARA PARASIYLA NELER YAPABİLİRDİK?- Bu arada, 5 yılda sigaraya yatırılan parayla İzmir-İstanbul arasına, her biri 6 milyar dolarlık 11 otoyol yapılabilirdi. Aynı şekilde, bu parayla 23 Atatürk Barajı inşa edilebilirdi. 94,2 milyar lirayla 260 km'lik ana yol ve bağlantı yollarıyla birlikte İstanbul Boğazı'na 11 Boğaz Köprüsü'nün yapımı gerçekleştirilebilirdi. Sigara parasıyla hızlı trenler için 17 bin 981 km'lik demiryolu inşa edilerek, Türkiye'nin dört bir yanına hızlı tren seferleri düzenlenebilirdi. Yine, çocuklar için 16 derslikli, 94 bin 222 okul yaptırılabilirdi.