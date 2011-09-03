-5 yılda 3 milyon konut üretilecek İZMİR (A.A) - 03.09.2011 - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanvekili Akın Kazançoğlu, Türkiye'de gelecek 5 yılda toplam 3 milyon konut üretilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Kazançoğlu, yaptığı açıklamada, istihdamın lokomotifi durumundaki inşaat sektörünün, özel politikalarla geliştirilmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açacak tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Türkiye'deki ekonomik gelişmenin, nitelikli ve lüks konutlarda yaşama talebini de artığını dile getiren Kazançoğlu, şu bilgileri verdi: ''Artan kentsel dönüşüm projeleri, doğrudan yabancı yatırımlardaki artış beklentisi, yenilenebilir enerji alanında yapılan planlama, altyapı yatırımları, büyük enerji nakil projelerinin Türkiye üzerinden geçmesi gerek üstyapı, gerekse altyapı inşaatlarında büyümeyi destekleyecektir. Türkiye son dönemde üretim ve ihracat odaklı stratejileri sayesinde önemli bir büyüme kaydetmiş, küresel krizden büyüyerek çıkmayı başarmıştır. Türkiye'de önümüzdeki 5 yıl içinde hane halkı artışı, yenileme ve kentsel dönüşüm kaynaklı toplam 3 milyona yakın konut ihtiyacı öngörülmektedir. TOKİ bu dönemde 500 bin konut üretmeyi planlarken, geri kalan 2,5 milyon konutun özel sektör tarafından karşılanması beklenmektedir.'' -Konut satışındaki artış- Kazançoğlu, Türkiye'de 2010 yılının birinci döneminde 85 bin 857 konutun satıldığını, bu yılın birinci döneminde yüzde 6,07 artışla bu rakamın 91 bin 71'e yükseldiğini belirtti. İnşaat sektöründe kayıtlı çalışan sayısının 1,5 milyon olduğunu anlatan Kazançoğlu, mimarlar, mühendisler, müşavirler, uygulamacılar, inşaat malzemesi üreticileri, dağıtıcıları ve yan sektörleri ile 3 milyonu aşan bir istihdam oluşturulduğunu kaydederek, ''İnşaat sektörü 1980'den günümüze geçen süreçte 90'a yakın ülkede yaklaşık 200 milyar dolar değerinde 6 bine yakın projeyi üstlenmiştir'' diye konuştu.