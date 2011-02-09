5 yıl yattı tahliye edildi!

T24

‘Testere’ filmindeki gibi



5 yıldır tutuklu





Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Celalettin Erkal, kız arkadaşı Urla Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Funda İşsiz’i bıçakla öldürdüğünü itiraf etmişti.İzmir’in Urla ilçesinde Kasım 2005’de, kız arkadaşı Funda İşsiz’i 37 yerinden bıçakla öldürerek, cesedini kullanılmayan bir binadaki derin dondurucuda saklayan ve yerel mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Celalettin Erkal serbest kaldı.Erkal, mahkumiyeti Yargıtay’da onaylanmadığı için CMK’nın 102’nci maddesi gereği tahliye edildi.Babası tarafından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elekronik Bölümü öğrencisi, şu anda 24 yaşında olan Celalettin Erkal, kız arkadaşı Urla Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Funda İşsiz’i bıçakla öldürdüğünü itiraf etmişti.Erkal, ifadesinde, şunları söylemişti: “Cep telefonunda başka erkeğe yazılmış, ’Bütün bedenimle senin olmaya hazırım’ mesajını gördüm. Bunun ne olduğunu sorduğum sırada, birden gözüm karardı, önce tartaklayıp ardından da bıçakladım. Daha sonra cesedi saklayıp eve gittim. Bana olan bakışlarını unutamadığım için olayı babama anlattım. Cinayeti daha önce seyrettiğim ’Testere’ filmindeki gibi işledim.”İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Erkal ’cinayetin canavarca hisle işlendiği’ gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası aldı.Temyiz üzerine Yargıtay Birinci Ceza Dairesi kararı Adli Tıp Kurumu raporunun eksik olduğu gerekçesiyle bozdu. Mahkeme eksikleri giderip önceki cezanın aynısını verdi. Sanığın avukatı kararı tekrar temyiz etti.Dosya ikinci kez Yargıtay’a giti. Erkal’ın avukatı Yargıtay’a başvurarak müvekilinin 5 yılı aşkın süredir tutuklu olduğunu belirtti ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) tutukluk sürelerini düzenleyen 102’nci maddesinden yararlanmasını talep etti. Dilekçeyi yerinde bulan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 31 Ocak’ta, Erkal’ın tahliye edilmesi yönünde karar verdi.