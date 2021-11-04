5 yıl sonra KHK mücadelesini kazanan akademisyen Doç. Karabulut: Benden kim özür dileyecek, iade-i itibarı kim yapacak?

"15 Temmuz sonrası OHAL komisyonunda bazı kişiler KHK ile iade edildiler. Onlar aynı kurumlarına geri dönebildiler. Fakat OHAL komisyonu kararıyla göreve iade edilenler, özellikle akademisyenler için çıkartılan KHK ile kanunlaştırıldı. 683 Sayılı KHK’nin 193. Maddesinde, 'Eğer OHAL komisyonu kararıyla üniversiteye iade ediliyorsanız İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki illere, 2006’dan sonra açılan üniversitelere ve kendi kurumunuz dışındaki kurumlara iadeniz yapılacaktır' deniyor. Burada kendilerince demokrasi şovu yapıyorlar. Bize bir form yolluyorlar. Form içerisinde tanımlanan kurallar ve 3 il dışındaki 3 farklı üniversite tercih etmemizi istiyorlar. Eğer onlar da uygun bulursa o üniversiteye gönderiliyorsunuz. En ilginç tarafı ise formda neden ihraç edildiğimin sebebini soruyorlar. Ben de nedeni, bilmediğimi, 'beni ihraç eden kişi ya da kurumlara sorun’ yazdım. Bunu bile bize soruyorlar. Hiçbir arkadaşımız zaten neden ihraç edildiğini bilmiyor."