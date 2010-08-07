-5 YIL SOLMAYAN GÜL İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - Turkuvaz Dış Ticaret ve İnşaat Limited Şirketi, Afrika'da yetişip, Belçika'da son halini alan, en az 3 yıl garantili, 5 yıl ile 7 yıl arasında canlı görünümünü koruyan solmayan gül ithal ediyor. Turkuvaz Dış Ticaretin sahibi Bünyamin Tozluyurt, yaptığı açıklamada, aşılama işleminin üretildiği yerde tohum halindeyken yapıldığını, Belçika'da da bazı işlemlerden geçtiğini belirterek, kesilen güllerin haşlandığını ve sonrasında bunlara özel bir sıvı enjekte edildiğini söyledi. İşlemin yaklaşık bir hafta sürdüğünü anlatan Tozluyurt, güllerin canlı ve taze görünümlerini en az 3 yıl koruduğunu, bunun 5 ila 7 yıl arasında da değişebildiğini belirterek, fotosentez yapmayan bu güllerin insan sağlığına zarar vermediğine dair kalite belgeleri bulunduğunu ifade etti. Dünyada bu tür güllerin ilk kez 2009'un ortalarında üretildiğini, Amerika, Doğu Avrupa ülkeleri, Fransa, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerde satıldığını anlatan Tozluyurt, güllerin toptan fiyatlarının 4 ila 10 lira arasında, tane fiyatlarının ise 6 ila 15 lira arasında olduğunu bildirdi. Tozluyurt, Türkiye'de söz konusu güllerden bu yılki Sevgililer Gününde satışını gerçekleştirdiklerini ve 41 bin adete yakın gül sattıklarını kaydetti. Güllerin üzerine istenilen kokunun uygulanabileceğini ve 1,5-2 ay kokunun kalabildiğini kaydeden Tozluyurt, 25 farklı renk seçeneğinin bulunduğu güller için, doğrudan güneş ışığına bırakılması, ürüne su ilave edilmesi, toprak içine yerleştirilmesi, açık havada bırakılması gibi kullanıcı hatası olmadığı sürece 3 yıl garanti verdiklerini anlattı.