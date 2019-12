-5 yeni film vizyona girecek İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Türk sinemaseverler, bu hafta macera, aksiyon, gerilim, dram ve komedi sahnelerinin bulunduğu 2'si yerli 5 yeni filmle buluşacak. Ömer Vargı'nın yönettiği ve Engin Altan Düzyatan, Çağatay Ulusoy, Hande Subaşı ile Özge Özpirinççi'nin oynadığı ''Anadolu Kartalları'' filmi, macera ve aksiyon sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde, pilot olma hayaliyle yaşayan 5 gencin hayatı konu alınıyor. 5 arkadaş, hayatlarının bu zor ve stresli döneminde birbirlerine destek olur. Bu dönemde eğitmenlerinin destekleri de onlara yol gösterir. ''Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı'', gençlerin hayatlarını değiştiren bir deneyim olacak. Serdar Akar'ın yönettiği ve Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu ile Berkan Şal'ın oynadığı ''Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm'' filmi, macera sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek. Filmde, bir ihbar üzerine Gençlik Parkı'na giden cinayet büro ekipleri, gömülü bir tabut bulur. Tabuttaki yaşlı kadın, emekli bir polisin annesidir. İlk defa böyle bir cinayetle karşılaşan Behzat Ç, emekli polisi araştırmaya başlayınca birtakım engellemelerle karşılaşır. Emekli polis, teşkilat içinde ''Avarel Memduh'' olarak bilinir. Andrew Niccol'un yönettiği ve Justin Timberlake, Olivia Wilde, Shyloh Oostwald ile Johnny Galecki'nin oynadığı ''Zamana Karşı (In Time)'' filmi, gerilim sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Filmin konusu şöyle: ''Will Salas, bir yanlışlık sonucu cinayetle suçlanır. Kurtulmak için tek şansı, zamanın gerçek anlamıyla para değerinde olduğu bu sistemi çökertmektir. Çünkü dünyaya, zenginlerin sonsuza kadar genç kalarak yaşayıp, fakir ve güçsüz olanların ise bir gün daha hayatta kalabilmek adına zaman dilenip, ödünç alıp, bazen de çaldığı bir sistem egemen olmuştur.'' Michael Brandt'ın yönettiği ve Richard Gere, Odette Annable, Stephen Moyer ile Topher Grace'in oynadığı ''İkili Oyun (The Double)'' filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde, bir parlamento üyesi, Cassius isimli Sovyet casusunun izlerini taşıyan cinayete kurban gider. CIA, genç ajan Ben ile hayatını Sovyet casusu yakalamaya adayan dedektif Paul'den bir ekip oluşturur. Master tezini Paul'un Sovyet katili takibi üzerine hazırlayan genç Ben, Cassius'un tekrar ortaya çıktığından emindir. İkili suçları incelerken farklı gelişmelerle karşılaşır. Oliver Parker'ın yönettiği ve Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Dominic West ile Rosamund Pike'in oynadığı ''Johnny English'in Dönüşü (Johnny English Reborn)'' filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek. Filmin konusu şöyle: ''Çin başkanına düzenlenmesi planlanan bir suikast girişimi haber alındığında Johnny English, Asya'nın uzak bölgelerinde eşsiz yeteneklerini geliştirmeye çalışmaktadır. Johnny English işinin başına geçer. Devlet Başkanları Konferansı boyunca herkesi koruyabilmesi için hiçbir ihtimali gözden kaçırmaması gerekmektedir. Onun için başarısızlık seçenek değildir.''