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Kültür-Sanat

5 yeni film gösterimde

Avustralya, Şeytanın Pabucu, Yağmurdan Sonra, Bolt ve Taşıyıcı 3-Transporter 3 haftanın vizyona giren filmleri

26 Aralık 2008 02:00

İki ünlü oyuncu Nicole Kidman ile Hugh Jackman’ı buluşturan “Avustralya” sinemalarda. Fatih Ürek ile Aysun Kayacı’nın baş rolünü üstlendiği “Şeytanın Pabucu” izleyiciyle buluştu. 12 Eylül askeri harekatı döneminde yaşananları konu alan “Yağmurdan Sonra” vizyona girdi. “Bolt” ile “Taşıyıcı 3-Transporter 3” haftanın diğer yeni filmleri...

Sinemalara 5 yeni film geldi. Hafta boyunca sinemalarda izleyiciyle buluşacak filmler şöyle...


“Avustralya-Australia”
Beyazperdenin iki ünlü oyuncusu Nicole Kidman ile Hugh Jackman’ı buluşturan “Avustralya-Australia” sinemalarda. Yönetmenliğini Baz Luhrmann’ın üstlendiği filmde, Kidman ile Jackman’ın rol arkadaşları Jack Thompson, David Wenham, Bryan Brown ve Bruce Spence. Film, 2. Dünya Savaşı öncesinde geçiyor.








“Şeytanın Pabucu”
Fatih Ürek ile Aysun Kayacı’nın baş rolünü üstlendiği “Şeytanın Pabucu” izleyiciyle buluştu. Turgut Yasalar ile Hilal Bakkaloğlu’nun yönettiği film, ilerlemiş yaşına rağmen yaşlı ablası Nebahat ile birlikte yaşayan, zamanını kumarda ve altılı ganyanda para kaybederek geçiren Burhan’ın (Fatih Ürek) trajikomik hikayesini anlatıyor. 




 


“Yağmurdan Sonra”
12 Eylül askeri harekatı döneminde yaşananları konu alan “Yağmurdan Sonra” vizyona girdi. Görkem Turgut’un kamera arkasına geçtiği filmin oyuncuları Turan Özdemir, Pelin Batu, Nilgün Belgün ve Demir Karahan.











“Bolt”
“Bolt” adlı fantastik komedi türündeki animasyon, izleyiciyle buluştu. Chris Sanders’ın romanından beyazperdeye uyarlanan öykünün yönetmenliğini Byron Howard ve Chris Williams üstleniyor.








“Taşıyıcı 3-Transporter 3”
“Taşıyıcı 3-Transporter 3” adlı film, haftanın beşinci yeni yapımı. Olivier Megaton’un yönettiği filmin oyuncuları Jason Statham, Robert Knepper, François Berleand, Robert Mark Kamen, Natalya Rudakova, Robert Knepper ve Jeroen Krabbe. Aksiyon macera türündeki filmin senaryosunu Luc Besson ve Robert Mark Kamen kaleme aldı.

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