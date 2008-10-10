5 yeni film gösterimde

Bu hafta sinemaseverleri beş yeni fim bekliyor. “Vicdan”, “Dinle Neyden”, “Tropik Fırtına: Al Bakalım”, “Dehşet Treni” ve “Aşkın Peşinde” adlı filmler vizyona girdi...





“Vicdan”

Usta yönetmen Erden Kıral’ın kamera arkasına geçtiği “Vicdan“ sinemalarda. Başrolünü Nurgül Yeşilçay, Murat Han, Rıza Sönmez, Nazan Kesal ve Tülin Özen’in üstlendiği film, küçük bir kasabada yaşayıp, emeğiyle var olmaya çalışan üç kişinin arasında geçen tutkulu ve karmaşa içeren acımasız bir aşk hikayesi.



“Tropik Fırtına: Al Bakalım - Tropic Thunder”

“Tropik Fırtına: Al Bakalım-Tropic Thunder“ izleyiciyle buluştu. Tom Cruise, Ben Stiller, Robert Downey J.R, Jack Black ve Jason Bateman’ın rol aldığı filmin yönetmeni Ben Stiller. Film, aksiyon filmlerinde oynayan aktörlere eğitim veren “Dale Dyle” adlı eğitim kampında kalan ve sonrasında yeniden topluma dönen oyuncuların karşılaştıkları gerçek hayattaki bocalamaları anlatıyor.



“Dinle Neyden”

III. Selim dönemindeki saray yaşantısını konu alan “Dinle Neyden“ seyirciyle buluştu. Yönetmenliğini Jacques Deschamps’ın üstlendiği filmin senaryosu Ayşe Şasa ve İsmail Eren’in imzasını taşıyor. Filmde, Emin Olcay, Ahu Türkpençe, Alican Yücesoy, Metin Hara, Lale Mansur, Jean Benguigui, Burhan Öçal, Altuğ Yücel, İsmail Hakkı, Taner Ertürkler ve Jean Gabriel Nordmann yer alıyor.



“Dehşet Treni - The Midnight Meat Train”

Korku hikayesi yazarı Clive Barker’ın kısa bir öyküsünden yola çıkılarak beyazperdeye uyarlanan “Dehşet Treni - The Midnight Meat Train“ gösterime girdi. Yönetmenliğini Ryuhei Kitamura’nın üstlendiği filmin senaryosu Jeff Buhler’e ait. Filmde, Bradley Cooper, Leslie Bibb, Brooke Shields, Vinnie Jones ve Roger Bart rol alıyor.



“Aşkın Peşinde - Elegy”

Başrollerde Akademi ödülü adayı Penelope Cruz ve Akademi ödüllü Ben Kingsley’in, yardımcı rollerde olağanüstü perfromanslarıyla Dennis Hopper, Patricia Clarkson ve Peter Sarsgaard’ın olduğu “Aşkın Peşinde - Elegy“, Pulitzer ödüllü Philip Roth’un “The Dying Animal” adlı romanından uyarlandı. Yönetmen Isabel Coixet’in görsel açıdan kendinden emin ve son derece dikkatli yönetimiyle, film ünlü bir profesör ve güzelliğiyle onu hem büyüleyen hem de dengesini bozan genç bir kadın arasındaki tutkulu ilişkiyi anlatıyor.