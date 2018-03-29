5 yaşındaki torununa cinsel tacizde bulundu; 40 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Mersin’in Mut ilçesinde dedenin, 5 yaşındaki torunu A.S.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava sona erdi. Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, ’nitelikli cinsel istismar’ ile suçlanan dede M.S.’yi 40 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Ancak TCK’nın ilgili maddesi gereği suçun cezası 30 yılı geçemeyeceğinden, bu suçtan 30 yıl hapis cezasının yanında sanığa, müstehcenlik ve sağlığa zararlı madde temini suçundan 2.5 yıl hapis cezası ve bin 800 lira para cezası verildi.

Dava süresince sanık suçlamaları kabul etmezken, mağdur kızın avukatı Şerife Arıcı Yıldız kararla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kararın eyleme uygun şekilde en üst hadden ceza şeklinde verilmesi bizi ve kamu vicdanını bir nebze olsun teselli etmiştir. Davayı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte takip ettik. Mersin Barosu ise katılma talebi kabul edilmediğinden gözlemci olarak yer aldı. Toplumda yaygın hale gelen cinsel istismar suçu ile mücadele için davaların kamusal takibi önemlidir. Çocuk istismarı ile ilgili mücadelemiz devam edecek" dedi.

İstismara uğradığı ileri sürülen A.S.’nin annesi Şenay S. ise başından bu yana adalete güvendiğini belirterek, "Adalet tecelli etti. Verilen ceza hem bizlerin hem de kamunun vicdanını bir nebze de olsa rahatlattı" diye konuştu.