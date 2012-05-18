5 yaşındaki Melisa'ya yardım yağdı, küçük kız artık ilaç içebilecek

Muğla'nın Fethiye İlçesi’nde kemik erimesi hastalığına yakalanan ve ağabeyi Rıdvan Yıldız ile birlikte çadırda yaşam mücadelesi veren 5 yaşındaki Melisa Yıldız’a, Sağlık Bakanlığı ve hayırseverler yardım eli uzattı.

Anne ve babasını 4 yıl önce trafik kazasında kaybeden Melisa Yıldız’a ağabeyi 24 yaşındaki Rıdvan Yıldız bakmaya başladı. İki kardeşin dramını anlatan haberlerin ardından iki kardeşin hayatlarının değişeceğinin ilk sinyalleri geldi.

3 ay önce hızla kilo kaybettiği için hastaneye götürülen Melisa’ya kemik erimesi teşhisi konuldu. Tedavi parası bulamayan Rıdvan Yıldız, Melisa’yı da alarak Fethiye’de mevsimlik işçi olarak çalışan ve çadırda yaşan Leyla Yıldız’ın yanına sığındı.

Sara hastası olan Rıdvan Yıldız, geçirdiği krizler nedeniyle girdiği tüm işlerden çıkarılırken, Melisa yokluk içinde erimeye başladı.

Hayırseverler Rıdvan Yıldız’ın yardım çağırısına kulak verdi. Melisa için sosyal paylaşım sitelerinde kampanyalar başlatılırken, giyecek ve yiyecek ile ilaç alımı için maddi yardım yapıldı. Sağlık Bakanlığı da küçük kızın tedavisi için devreye girdi.

Çadır jandarma tarafından kaldırıldı

Fethiye’nin Çırpı mevkisinde sığındıkları çadır, piknik alanı olduğu gerekçesi jandarma tarafından kaldırılan Rıdvan Yıldız, Kastamonu’nun Araç İlçesi’ndeki babaannesi Elife Yıldız’ın yanına döndü. Yüzlerce telefon aldığını belirten Rıdvan Yıldız, duyarlılıkları için vatandaşlara teşekkür etti.

Yıldız, "Daha dün yiyecek ekmek bulamazken, kardeşime yemek götürmek için sebze halinde iş çıkmasını beklerken, bugün 6-7 aylık ilaç masrafını karşılayacak maddi yardım geldi. Telefonum hiç susmuyor. Bir parça yiyecek gönderilse bile değerli, çünkü bulamadığımız zamanlar oldu. Gelen tüm yardımları kardeşimin tedavisi için kullanacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Evlat edinmek istiyorlar

Öte yandan Rıdvan Yıldız’ı arayan bazı vatandaşların Melisa’yı evlat edinmek istedikleri kaydedildi. Kardeşinden ayrılmak istemediğini belirten Rıdvan Yıldız, teklifleri geri çevirdiğini söyledi.