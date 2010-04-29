5 yaşındaki çocuk foseptik çukuruna düştü

T24- Giresun’un Duroğlu Beldesi’nde evinin önünde oynarken foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki Emirhan Kılıçarslan, komşuları tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Evinin önünde oynayan Emirhan Kılıçarslan, üzeri açık unutulan foseptik çukuruna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı.
Özel Ada Hastanesi’ne götürülen Emirhan Kılıçarslan, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Trabzon’a sevk edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.