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5 yaşındaki çocuğun kolu yürüyen merdivene sıkıştı

Olay yerine gelen itfaiye ekibi Ramazan Yıldız’ın kolunu sıkıştığı yerden kurtardı

13 Ağustos 2016 00:22

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 5 yaşındaki Ramazan Yıldız’ın kolu yürüyen merdivenlere sıkıştı. İtfaiyenin çalışması ile kolu sıkıştığı yerden kurtarılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

hürriyet'in haberine göre; bugün öğleden sonra, Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan Gebze Center isimli alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, yanında annesi bulunan Ramazan Yıldız’ın sağ kolu yürüyen merdivene sıkıştı. 

Olay yerine gelen itfaiye ekibi Ramazan Yıldız’ın kolunu sıkıştığı yerden kurtardı. Kolu incinen çocuk 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kolu sargıya alınan Yıldız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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