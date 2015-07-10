5 yaşındaki çocuğu taciz eden sanık, 'Oruçluyum, Allah şahit ki yapmadım' dedi, mahkeme indirim verdi!

Zonguldak’ta beş yaşındaki kız çocuğu A.K’yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan Suat K. savunmasında ‘Oruçluyum‘ ve ‘Allah şahit‘ gibi ifadeler kullandı. Sanık hakkında istenen 15 yıl hapis cezası sekiz aylık infaza kadar düşürüldü.

Sendika.org’un haberine göre Köroğlu köyünde bisiklete bindirme bahanesiyle ormana götürdüğü A.K’yi taciz eden Suat K., komşularının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı‘ suçundan dava açıldı.

Yedi yıl süren ve bir kez Yargıtay’dan dönen davanın Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanankarar duruşmasında Suat K. kendini, “Ben niyetliyim, oruçluyum. Ben bu suçu yapmadım, Allah şahidim olsun” diyerek savundu.

Taciz eyleminin ‘sarkıntılık‘ düzeyinde kaldığına hükmeden mahkeme önce sekiz yıl hapis cezası verdi. Bu ceza da sanığın 18 yaşından küçük olması ve duruşmalardaki ‘iyi hali‘ sebebiyle dört yıl beş ay 10 güne düşürüldü. Suat K’nin infaz yasası doğrultusunda sekiz ay sonra tahliye edileceği belirtildi.

Yargıtay kararı bozmuştu

Daha önce küçük kızın beden ve ruh sağlığını bozduğu yönündeki Adli Tıp raporu doğrultusunda Suat K.’ya 15 yıl hapis cezası verilmiş ancak sanığın başvurusu üzerine Yargıtay bu kararı bozmuştu.