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Dünya

5 yaşında tacize uğradı, 102 yaşındaki tacizciyi 40 yıl sonra mahkûm ettirdi

Cezası tecil edilen Hammersly, İngiltere tarihinde bir suçtan hüküm giyen en yaşlı kişi oldu

12 Eylül 2017 15:30

İngiltere'de bir kadın, 5 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunan ve bugün 102 yaşında olan bir adamı 40 yıl sonra mahkûm ettirdi.

Reuters'ın haberine göre, iki yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası tecil edilen Douglas Hammersly, İngiltere tarihinde bir suçtan hüküm giyen en yaşlı kişi oldu.

Savcı Jennie Leskar-Hall, 1970'lerde Londra'nın batısındaki Buckinghamshire bölgesinde meydana gelen cinsel taciz olayı için, "Suç kırk yıldan uzun bir süre önce işlenmesine rağmen, mağdurun sessizliğini bozmasıyla Hammersly'yi yargılamayı başardık" dedi.

Hammersly duruşmada, adı açıklanmayan kadına 5 ve 8 yaşları arasındayken tacizde bulunduğunu kabul etti.

Geçen Aralık'ta 101 yaşındaki bir adam geçmişte biri erkek üç kardeşe cinsel tacizde bulunmak suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve ülke tarihinde hüküm giyen en yaşlı kişi olmuştu.

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