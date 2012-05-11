5 yaş öncesi ölümlerin üçte biri enfeksiyondan

Amerikalı uzmanlar, 'Lancet' adlı internet dergisi için yaptıkları araştırma için 2010'dan bu yana kaydedilen ölüm oranlarını inceledi. Uzmanlar, beş yaşından önce ölen 7.6 milyon çocuktan üçte birinin ölümüne enfeksiyonların neden olduğunu, başlıca sebeplerden birinin de zatürre olduğunu söyledi.

Uzmanlardan biri, 'bulguların eyleme dönüştürülmesinin' çok önemli olduğunu dile getirdi.

John Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'nda görevli araştırmacılar 193 farklı ülkedeki anketlerden ve kayıt sistemlerinden faydalandı. Verilerin yetersiz olduğu noktalarda matematiksel modellemeler kullanıldı.

Araştırmacılar, 2000 yılından bu yana çocuk ölüm oranlarında yüzde 26'lık bir düşüşle yaklaşık 2 milyonluk bir azalma kaydedildiğini belirtti.

Ölüm sebeplerinin başında gelen zatürre, kızamık ve ishal vakalarında da belirgin bir azalma görüldü.

Çocuk ölümlerinin yarısı Afrika'da yaşanırken, üçte iki oranına denk gelen 2.6 milyon ölüm vakasının sıtma ve AIDS'ten kaynaklandığı belirtildi.

Araştırmacılara göre, Güneydoğu Asya'daki çocuk ölümleri de neonatal sebeplerden kaynaklandı.

Hindistan, Nijerya, Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Çin'de de 3.75 milyon çocuk beş yaşından önce öldü.

Uzmanlara göre, çocuk sağlığı için BM'nin belirlediği uluslararası Milenyum Gelişim Hedefleri'ni, son tarih olarak belirlenen 2015 yılına kadar tamamlayabilecek ülke sayısı çok az.

Yalnızca tetanoz, kızamık ve AIDS oranlarındaki düşüş uluslararası hedefleri yakalayabildi.