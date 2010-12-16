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5 vali merkeze alındı

Gül tarafından onaylanan Valiler Kararnamesiyle 5 ilin valisi merkeze alındı, 4 ile de yeni vali atandı.

16 Aralık 2010 02:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Valiler Kararnamesiyle 5 ilin valisi merkeze alındı, 4 ile de yeni vali atandı.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararnamesine göre, Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga, Kastamonu Valisi Mustafa Kara, Kırklareli Valisi Muammer Muşmal, Nevşehir Valisi Osman Aydın ve Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır merkeze alındı.



Isparta Valisi Ali Haydar Öner Kırklareli'ne, Kütahya Valisi Şükrü Kocatepe Kahramanmaraş'a, Bingöl Valisi İrfan Balkanlıoğlu Afyonkarahisar'a, Muş Valisi Erdoğan Bektaş Kastamonu'ya, Sinop Valisi Hakan Güvençer Bingöl'e, Merkez Valisi Memduh Oğuz da Isparta'ya vali olarak atandı.



İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Abdurrahman Savaş Nevşehir, Ankara Yenimahalle kaymakamı Kenan Çiftçi Kütahya, Pursaklar Kaymakamı Ahmet Cengiz Sinop ve Gaziantep Şahinbey Kaymakamı Ali Çınar da Muş valiliklerine getirildi.

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