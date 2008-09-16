5. Uluslararası Mistik Müzik Festivali

Ustalar Caz Festivali’nde

Orfeon Oda Korosu "D-Marin" festivalinde

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, Mevlâna Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında, festival hakkında bilgi verdi. Festivalin bu yıl Aralık ayındaki Mevlâna Anma Etkinliklerindeki program yoğunluğu ve sema programının icra edilmesi nedeniyle Eylül ayına alındığını ifade eden Çıpan, "Katılım açısından her iki programı da takip etmek isteyenler açısından sorun çıkıyor. Bu nedenle yaptığımız istişarelerle festivali Eylül ayında yapmaya kararverdik" diye konuştu.Ramazan Bayramı'nın ilk gününün Mevlâna'nın doğum gününe denk gelmesiyle iki bayramı birlikte kutlayacaklarını belirten Çıpan, 22 Eylülde başlayıp 30 Eylülde sona erecek festival etkinlik takvimi ile ilgili şunları söyledi: "9 gün boyunca sürecek festivale, Türkiye ile birlikte İran, Mısır, Özbekistan, Yunanistan ve Senegal'den müzik toplulukları katılacak. Bu ülkelerin seçiminde, farklı coğrafya ve farklı inanıştan olmaları ile birlikte farklı müzik anlayışlarına sahip olmalarını göz önünde bulundurduk. Program 22 Eylülde Dinle Ney'den müzik topluluğunun sunacağı ney dinletisi ile başlayacak. Festivalin 8. gününde Afrika'nın son 30 yılda yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biri olan Senegalli Thıone Seck de sahne alacak. Mevlâna'nın doğum günü olan ve Ramazan Bayramı'nın ilk gününe rastlayan 30 Eylülde düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu konseri ile festival son bulacak."Festivalin Mevlâna'nın ciddiyetine, niteliğine ve içeriğine yakışır bir şekilde geçmesini arzuladıklarını ifade eden Çıpan, "Mevlâna ile özdeşleşen bu festivale sahip çıkılmasını istiyoruz. Festivalin tanıtılması için herkes üzerine düşen görevleri yerine getirmeli. Bütün sanatseverleri ve Konyalıları festivale davet ediyorum" dedi.Festival süresince Büyükşehir Belediyesi, dört ayrı noktadan Mevlâna Müzesi'ne otobüs seferleri düzenleyecek. 5. Mistik Müzik Festivali, ücretsiz olarak seyredilebilecek.