5. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri başlıyor

5. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri 5 – 9 Aralık tarihleri arasındaAkbank Sanat’ta izlenebilecek.

Bu yıl festival ilk defa, açılışı önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan Sinematek/Sinemaevi ile ortak bir gösterim düzenliyor.

Ana teması ‘teknoloji’ olarak belirlenen festivalde hem teknolojik bir yenilik olarak sinemanın doğuşu hem de günümüzde film alanında restorasyon, korumacılık ve dijitalleşme gibi konular gündeme getiriliyor. Her zaman olduğu gibi tüm filmler en son restorasyonlu kopyalarıyla gösterilirken, filmlere canlı müzik eşlik ediyor.

Türkiye’de sinemanın erken dönemine adanmış ilk ve tek film festivali olarak beşinci yılını kutlayan etkinlik; Akbank Sanat’ın yanı sıra, Fransız Kültür Merkezi, Bomontiada ALT ve Kadıköy Sineması’nda seyirciyle buluşuyor.

Kino İstanbul tarafından organize edilen festival, Cineteca di Bologna ve Eye Filmmuseum’un kurumsal ortaklığında; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Goethe Institute, Fransız Kültür Merkezi, Polonya Başkonsolosluğu, İsviçre Başkonsolosluğu, Cinématheque Française, Filmoteka Narodowa ve Danimarka Film Enstitüsü’nün desteğiyle gerçekleşecek.

Akbank Sanat 5. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri programı

6 Aralık Perşembe

11:00 Panel: Dijital teknoloji çağında sessiz sinema

13:00 Aşkın alfabesi & filmleri primadonnası

16:00 Osman İmparatorluğu'ndan görüntüler 1

19:00 Delifişekler

7 Aralık Cuma

11:00 Sessiz sinema ve meditasyon / Uçurum

13:00 Osman İmparatorluğu'ndan görüntüler 2 / Sıkıntılı serüven

16:00 Osman İmparatorluğu'ndan görüntüler 3 / İşkodra kuşatmasının ardından

19:00 Filibus

8 Aralık Cumartesi

11:00 Charley Bowers seçkisi

13:00 Buster Keaton ve Charlie Chaplin kısaları

16:00 Güzel gözleriniz için savaş şoku ve avangard

19:00 Kameralı adam