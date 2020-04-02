5 ülkeden tarım ve gıda ürünlerine ihracat yasağı

Rusya Federasyonu, Kazakistan, Ermenistan, Belarus ve Kırgızistan'ın oluşturduğu Avrasya Ekonomik Birliği, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çok sayıda tarım ürününün ihracatını 30 Haziran'a kadar yasakladı.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, Türkiye'nin, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerden en fazla tarım ürünleri ithalatı yaptığı ülke Rusya Federasyonu. Buğday, soya, ayçiçeği, pirinç, kepek başta olmak üzere bu ülkeden çok sayıda ürün ithal ediliyor.

Rusya Federasyonu daha önce tahıl ihracatını 10 gün süreyle durdurma kararı almış ancak bu kara revize edilerek ihracatta kota uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı. Haziran'a kadar buğday dahil 7 milyon ton tahılın ihracatına izin verileceği duyuruldu.

Avrasya Ekonomik Konseyi'nin ihracat yasakları bu karardan sonra alındı. İhracatı yasaklanan ürünler arasında ekmeklik buğday yok. Bu nedenle Türkiye buğday ithal etmek isterse bir sıkıntı yaşamayacak görünüyor. Ancak, Rusya'dan ithal edilen kepek,ayçiçeği çekirdeği ve soya ithalatı Haziran'a kadar yapılamayacak.