5 ülkeden 'Suriye'deki seçimlere' yönelik açıklama: Hileli seçim siyasi bir çözüme doğru ilerleyemez

Suriye'de bugün yapılacak devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından ortak bir açıklama yayınlandı.

Dışişleri bakanları, Suriye'deki seçimlerin "özgür ve adil" olmayacağını vurgularken, seçimlerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında en yüksek uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Ortak açıklamada, "Biz, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları olarak, Suriye'nin 26 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne özgür ne de adil olacağını açıkça belirtmek istiyoruz. Esad rejiminin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında açıklanan çerçevenin dışında bir seçim yapma kararını kınıyoruz. Seçim sürecini gayri meşru olarak kınayan sivil toplum kuruluşlarını ve Suriyeli muhalefeti ve tüm Suriyelileri destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Bir seçimin güvenilir olabilmesi için ülke içinde yerinden edilmiş Suriyeliler, mülteciler ve diaspora üyeleri de dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin güvenli ve tarafsız bir ortamda seçime katılmalarına izin verilmelidir. Bu unsurlar olmadan, bu hileli seçim siyasi bir çözüme doğru ilerleyemez" ifadeleri yer aldı.

Suriye'de 2000 yılından bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Beşar Esad, 2014 seçimlerinde oyların yüzde 88,7'sini alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.