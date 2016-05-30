Aydın’ın Efeler ilçesinde yaklaşık 5 ton kaçak domuz eti ele geçirildi. Domuz etlerinin İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde satışa sunulacağı belirlendi.

Hürriyet’in haberine göre, Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Astim OSB Havaalanı Bulvarı 165 numarada bulunan depoda kaçak kesim yapıldığı yönünde alınan bir ihbar üzerine Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte C.C.’nin kullandığı depoda inceleme yaptı. Suç izlerine rastlayan belediye ekipleri, kilitli vaziyetteki depoya girmek için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi.

Alınan arama kararı doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlileriyle birlikte polis eşliğinde depoya giren ekipler, deponun derin dondurucularla dolu olduğunu gördü. Yapılan aramada 3 tonu işlenerek tüketime hazır hale getirilmiş ve 2 tonu da öldürülmüş ama işlenmemiş yaklaşık 5 ton kaçak domuz eti ele geçirildi.

Efeler Belediyesi ekiplerinin kaçak domuz etlerini kamyonlara yüklediği sırada depoya gelen C.C., polis tarafından yakalandı. Yediemin deposunda muhafaza altına alınan etlerden alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Orman ve Su Bakanlığı görevlileri, henüz parçalanmamış ölü domuzlarla ilgili olarak ayrıca tutanak tuttu.

Büyükşehirlerde satılacaktı

Daha önceden de kaçak kesim yapmaktan sabıkası bulunan C.C., kaçak domuz etlerinin İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlendi. C.C., hakkında Yaban Hayatını Koruma Kanununa muhalefet ile insan sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Hazırlanan dosyanın Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirileceği öğrenildi.