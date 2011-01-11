5 tekvandocu kazada öldü

T24 - Trabzon’da antremandan dönen tekvandocuların bulunduğu otomobil devrildi. Kazada 5 tekvandocu yaşamını yitirdi.



Çarşıbaşı ilçesi yönünden gelen 24 yaşındaki Uğur Kasım'ın kullandığı otomobil, eski Devlet Karayolunun Kirazlık Mahallesi mevkisindeki İlçe Tarım Müdürlüğü önünde kontrolden çıkarak savruldu.



Yoldan çıkarak orta refüjde bulunan ve bir alt geçidin havalandırmasını sağlayan bölümdeki duvara vurarak devrilen otomobildeki Emanet Özlem Akagündüz (19) ile kardeşi Ümitcan Akagündüz (14) araçta sıkıştı. Sürücü Kasım ile otomobildeki Abdul Ziya Bostan (19), Fatih Kasım Fırtına (22), Fatma Yıldırım (17) ve Şamil Kurt (18) yaralandı.



Kazadan yaklaşık bir saat sonra kaza mahalline geldiği öne sürülen Trabzon İtfaiye ekiplerince kesici alet yardımıyla çeşitli bölümleri kesilen araçtan çıkartılan Akagündüz kardeşlerin olay yerinde öldüğü anlaşıldı.



Yaralılar Kasım, Bostan, Fırtına, Yıldırım ve Kurt, Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası Trabzon'daki hastanelere sevk edilen bu 5 kişiden Fatma Yıldırım ve Abdul Ziya Bostan kaldırıldıkları Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde, Fatih Kasım Fırtına ise Numune Eğitim ve Araştırma Hastanes'inde hayatını kaybetti.



Devrilen otomobilde bulunan gençlerin tekvandocu olduğu, bazılarının bu branştaki çeşitli yarışmalarda dereceleri bulunduğu bildirildi.



Vakfıkebir ilçesine bağlı Yalıköy semtinde tekvando antrenmanı yaptıktan sonra evlerine gitmek için ilçe merkezine dönmeye çalışan gençlerden ölen Akagündüz kardeşlerin babasının da tekvando antrenörü olduğu öğrenildi. Olayı duyarak hastanelere gelen ölenlerin ve yaralananların yakınları teskin edilemedi.





