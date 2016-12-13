5 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerinin çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor kulüplerinin ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Mehmet Selim Kosif'in de Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan Adanaspor futbolcusu Edgar Silva'nın, Trabzonspor maçındaki kural dışı hareketi, kulübün teknik sorumlusu Eyüp Arın'ın da aynı müsabakada sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Samsunspor, Evkur Yeni Malatyaspor da PFDK'ya sevk edildi.