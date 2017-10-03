5 soruda Las Vegas saldırısı hakkında merak edilenler

Las Vegas'ta "Route 91 Harvest" adlı müzik festivali kapsamındaki bir konsere otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda 59 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla kişi yaralandı. Peki, saldırıya dair şu ana kadar neler biliniyor?

ABD emniyet birimleri dün 59 kişinin ölümü 517 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Las Vegas saldırısını düzenlediği belirtilen saldırganın kimliğini 64 yaşındaki Stephen Paddock olarak tespit etti. Paddock'un Amerikan vatandaşı olduğu ve muhtemelen saldırıyı tek başına düzenlediği belirtildi. Saldırganla birlikte olduğu düşünülen Avusturalya pasaportlu Asya kökenli bir kadının sorgulanmasının ardından, kadının olayla ilgisinin bulunmadığı duyuruldu. İşte saldırı ile ilgili merak edilenler:

Kitlesel katliama yol açan Stephan Paddock kim?

Emekli bir muhasebeci olan Stephen Peddock‘un pilot brövesi ve avcılık lisansı olduğunu, suç kaydının bulunmadığı tespit edildi. ABD'li bir yetkili, Paddock'un geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığını gösteren bazı bulgular olduğunu belirtti. Saldırganın erkek kardeşi Eric Paddock, "Las Vegas Review-Journal" adlı gazeteye yaptığı açıklamada, kardeşinin neden böyle kitlesel bir katliam düzenlediğini anlamasının mümkün olmadığını, kardeşinin herhangi bir "politik örgüt ya da dini kuruluşla" bağlantısı olmadığını söyledi.

Eric Paddock, babaları Patrick Benjamin Paddock'un banka soyguncusu olduğunu, bir zamanlar FBI'ın en çok arananlar listesinde yer aldığını ve bir defasında da hapisten kaçtığını söyledi. 1969 yılında hazırlanan "aranıyor" afişinde, baba Paddock'a "psikopat" teşhisi konulduğu belirtiliyor. Eric Paddock, kendisi ve ağabeyinin babalarıyla temas içinde olmadıklarını da sözlerine ekledi. Stephen Peddock'un ABD'nin Nevada eyaletinde toplam değeri değeri 700 bin dolar olan iki konutu bulunduğu da kaydedildi.

Saldırganın otel odasında ve konutunda neler bulundu?

64 yaşındaki emekli Paddock'un varlıklı ve çok dikkat çekmeyen bir emekli olduğu saptandı. Kumar meraklısı olduğu belirtilen Paddock'un neden böyle bir saldırıyı düzenlediği henüz aydınlatılamadı. Nevada eyalet polisi, Paddock'un Mandalay Bay oteline olaydan dört gün önce giriş yaptığını saptadı. Polis otelin 32'nci katında yaptığı aramada bulduğu büyük 16 adet silah, cephane ve patlayıcıya el koydu. Özel polis timinin odaya yapacağı baskın öncesinde Paddock’un kendini vurarak intihar ettiği saptandı. Paddock'un Las Vegas'a 130 kilometre mesafedeki Mesquite adlı bölgedeki evinde de ayrıca 18 silah, binlerce mermi ve Tannerit adlı patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat maddesi bulundu. Saldırganın Reno'daki ikinci konutunun da aranacağı bildirildi.

Terör örgütleri ile bir ilişkisi var mı?

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI ile ABD Merkezi İstihbarat teşkilatı CIA, IŞİD'in saldırıyı düzenlediğini iddia etmesine karşın, Paddock ile uluslararası terör örgütleri arasında herhangi bir bağın tespit edilemediğini açıkladı. FBI ve CIA, IŞİD'in Paddock'un İslam dinine geçtiği ve "IŞİD'in askeri” olarak bu eylemi düzenlediği yönündeki iddiasına da kuşku ile yaklaşıyor. Polis şu anda böyle bir kanıta rastlanmadığını bildirdi. Soruşturma yetkilileri Paddock'un eylemi tek başına düzenlediğinden yola çıkıyor. Yerel polis müdürü Lombarda saldırganı "psikopat” ve "yalnız kurt” olarak niteledi.

Saldırıya ABD'den ve uluslararası nasıl tepki geldi?

Kitlesel katliam tüm dünyada büyük şok yarattı. ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı "tam bir şer eylemi" olarak neteledi. Çarşamba günü Las Vegas'a gideceğini açıklayan Trump, ülkesini birlik ve beraberliğe davet etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Papa Françesko saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'a gönderdiği telgrafta ABD tarihinin bu en kanlı saldırı eylemine ilişkin olarak "Barışçıl sivil insanların kurban verildiği bu eylemin vahşeti şoka neden oldu" ifadesini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise kurbanlar arasında Alman vatandaşlarının bulunup bulunmadığını araştırıyor.

ABD'deki silah yasaları gündeme gelecek mi?

ABD'deki esnek silah yasaları nedeniyle bu tür saldırılar sık sık meydana geliyor. ABD'nin önceki Başkanı Barack Obama silah yasalarının sertleştirilmesi yönünde Cumhuriyetçi Parti'yi ikna etmeyi başaramamıştı.

Beyaz Saray‘dan yapılan açıklamada olayın perde arkası henüz aydınlatılmadan silah yasalarının sertleştirilmesi yönünde tartışma açmak için henüz erken olduğu bildirildi.