-5 sivilden 3'ünün ifadesi alındı MALATYA (A.A) - 30.09.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan 3 kişinin savcılık sorguları yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğünden adliyeye getirilen 5 sivil, mahkum girişinden içeri alınarak özel yetkili savcıların bulunduğu kata çıkarıldı. Adliyeye getirilen sivillerden 3'ünün ifadesini alan savcılar Özden Doğan ve Şeref Gürkan, daha sonra adliyeden ayrıldı. Sorgulamalara yarın sabah devam edilecek. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 5 kentte başlatılan operasyon kapsamında, 11'i muvazzaf asker toplam 16 kişi gözaltına alınmış, özel yetkili savcılar muvazzaf askerlerin sorgusunu daha önce tamamlamıştı.