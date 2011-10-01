T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 sivilden 3'ünün ifadesi alındı  MALATYA (A.A)

01 Ekim 2011 02:09

-5 sivilden 3'ünün ifadesi alındı  MALATYA (A.A) - 30.09.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan 3 kişinin savcılık sorguları yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğünden adliyeye getirilen 5 sivil, mahkum girişinden içeri alınarak özel yetkili savcıların bulunduğu kata çıkarıldı. Adliyeye getirilen sivillerden 3'ünün ifadesini alan savcılar Özden Doğan ve Şeref Gürkan, daha sonra adliyeden ayrıldı. Sorgulamalara yarın sabah devam edilecek. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 5 kentte başlatılan operasyon kapsamında, 11'i muvazzaf asker toplam 16 kişi gözaltına alınmış, özel yetkili savcılar muvazzaf askerlerin sorgusunu daha önce tamamlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24