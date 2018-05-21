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5. sıradan milletvekili adayı gösterildi; "Gördüğü lüzum üzerine" istifa etti

İzmir 1. bölge 5. sıradan milletvekili adayı gösterilen Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

21 Mayıs 2018 22:44

İyi  Parti İzmir milletvekili adayı olan ve listede birinci bölge 5'inci sırada yer alan İyi  Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, adaylıktan istifa ettiğini duyurdu. 

Kişisel sosyal payla şım sitesi üzerinden açıklama yapan Özel, partisi için en üst gayretle çalışmaya devam edeceğini yazdı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden İyi Parti İzmir milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıklayan Özel, şu ifadelere yer verdi:

"24 Haziran 2018 genel seçimlerinde partimiz listelerinde İzmir 1. bölge 5. sıra adayı olarak gösterilmiş bulunmaktayım. İlgili adaylıktan gördüğüm lüzum üzere istifa etmiş bulunuyorum. Partimizin başarısı ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en üstün gayretle çalışmaya devam edeceğim." (DHA)

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