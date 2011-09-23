5 Rus'un ölümüne 5 yıl hapis verildi

T24 - Muğla'da Orkan Denizcilik Şirketi'ne ait 'Orkan-5' adlı teknedeki 5 Rus rehberin sahte içkiden zehirlenerek ölmesinin ardından şirketin Alanya'daki teknesi 'Starcraft'ta ele geçirilen sahte içkilerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şirket ortaklarından Önder K'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası istendi.



Alanya Gazetesinden Akın Baycan'ın haberine göre, Bodrum'da 27 Mayıs gecesi yaklaşık 120 kişilik bir grup ile Orkan Denizcilik Şirketi'ne ait 'Orkan 5' adlı tekneyle denize açılan Rus rehberlerden 30'u, sabaha karşı mide bulantısı, kusma belirtileri sonrası ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Rehberlerden Maria Shalyapina, Zalyaeva Auilia, Alexandr Zhbckov, Marina Sevelyova ile Victoria Nikolaeva, Antalya, Denizli ve Rusya'daki hastanelerde yaşamlarını yitirdi.



Orkan-5 adlı teknede yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen votka ele geçirildi. Bunun üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, 3 Haziran'da ise şirketin Alanya'da bulunan diğer teknesi 4 katlı 'Starcraft'ta yapılan aramada, 362 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili Orkan Denizcilik Şirketi'nin ortaklarından 36 yaşındaki Önder K. ile 'Naz Alkollü-Alkolsüz İçki' firmasının sahibi 54 yaşındaki Sakıp D, içki firmasının çalışanları 41 yaşındaki Ender S. ve 38 yaşındaki Tolga D. tutuklandı.





İddianeme tamamlandı



Starcarft'ta ele geçirilen sahte içkilerle ilgili soruşturmayı tamamlayan Alanya Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak'ın olaydan yaklaşık 3 ay sonra hazırladığı iddianame, Alanya 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 4 sayfalık iddianamede tutuklu sanıklar hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaç ticareti yapmak' suçlarından dava açıldı. Ayrıca 'Naz Alkollü-Alkolsüz İçki' firmasının sahibi hakkında 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan da dava açıldı. Tutuklu sanıklar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ile 30 bin lira para cezası istendi.





İthalat izini yok



3 Haziran 2011'de teknede yapılan aramada Starcraft adlı teknede 362 şişe sahte içki ele geçirildiği belirtilen iddianamede, Orkan Denizcilik'in 28 Mayıs 2011'de 28882 nolu faturayla Naz içki firmasından 96 şişe 'White Moon' marka votka aldığı, ancak bu votkanın ithalat kaydının bulunmadığı ve içkinin ithalatı için de herhangi bir bakanlık izni bulunmadığına yer verildi. Naz İçki firmasında yapılan aramalarda ise çeşitli markalarda çok sayıda votka ve viski ele geçirildiğinin belirtildiği iddianamede, Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü'nün yaptığı analizde 'Mister Burdon' marka votka, 'Mister Burdon Blended' marka viski ile 'Eagle Blow' marka cinin Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçecekler Tebliği'ne uygun olmadığı ve insan sağlığına zararlı olduğu kaydedildi.





"Üç firmaya dava açtım"



İddianamede ayrıca şirket ortağı Önder K. ve diğer tutukluların savcılıktaki ifadesine de yer verildi. Önder K. ifadesinde şunları kaydetti: "Bodrum'da 2 yıldır hizmet veriyorum. İçki satışı yapan firma sahipleriyle 5 yıldızlı bir otelin işletmecisi aracılığıyla tanıştım. Firmadan, Bodrum ve Alanya'daki tekneler için içki almaya başladım. Ödemesini 'çek' ile yapıyordum. İçkileri alırken özellikle bandrollerine dikkat ederdim. Ancak kolilerin üzerinde açıklayıcı bilgi olmadığını sonradan fark ettim. İçkilerin usulüne uygun olmaması nedeniyle 3 firma hakkında dava açtım" dedi.





"Yasalara uygun çalıştım"



İçki firmasının sahibi Sakıp D. ise ifadesinde, yaptığı tüm işlerin kanunlar çerçevesinde olduğunu belirterek, söz konusu içkileri Ankara'dan Yakup K. isimli kişiden fatura karşılığı aldığını kaydetti. Firma çalışanı Ender S. da içkilerin bandrol ve evraklarının usulüne uygun olduğunu, Bodrum'daki tekneye 52 şişe viski, 15 koli votka, 15 koli cin verdiklerini aktardı. Ender S, içkileri 2 Mayıs 2011 tarihinde verdiklerini ve söz konusu olayın 26 Mayıs'ta yaşandığını hatırlattı. Tolga D. ise Ender S'ın söylediklerini tekrarladı. Davanın ilk duruşması 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim Çarşamba günü görülecek.







