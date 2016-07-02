Roma Türk Filmleri Festivali başladı

Türk sinemasını İtalyan seyircisiyle buluşturan Roma Türk Film Festivali'nin açılışı için dün akşam ünlü Borghese Bahçeleri'ndeki Casa del Cinema'da (Sinema Evi) sade bir tören yapıldı.

İtalya'da yaşayan Yönetmen-Senarist Ferzan Özpetek'in Onursal Başkanı olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısında ölenler anısına saygı duruşuyla başladı.

Melike İpek Yalova'nın sunduğu festivalin açılışını T.C. Roma Büyükelçisi Aydın Sezgin gerçekleştirdi. Büyükelçi Sezgin, yaptığı konuşmada "Bu yıl beşincisi düzenlenen Roma Türk Film Festivali'nin bir gelenek haline gelişinden gurur duyuyoruz. İki gün önce yaşanan menfur saldırı, festivalin açılış gecesinde bizden sıcaklıklarını ve ilgilerini esirgemeyen İtalyan dostlarımızla paylaşmak istediğimiz bayram havasına gölge düşürdü. Ancak burada sizlerle birlikte sesimizi bütün dünyada yankı uyandırmaya başlayan sinemamız aracılığıyla bir kez daha duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

“Sanatın verdiği paylaşım ruhuyla karşı duracağız”

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre, Türkiye'nin gönüllü elçisi olan usta yönetmen Ferzan Özpetek ise yaptığı konuşmada, "İki gün önce İstanbul'dan gelen korkunç haberle birlikte profesyonel işbirliğimizin yanı sıra aramızdaki güçlü duygusal bağ sayesinde dostum da olan Serap ile festivali iptal edip etmememiz konusunda uzun uzadıya düşündük. Ancak, sonunda böyle yaparak barbarlığa boyun eğmiş ve tam da bu vahşetin sorumlularının amaçlarına hizmet etmiş olacağımıza karar verdik. Karakterim itibariyle olumsuz duygular barındırmayan biri olsam da, derin bir öfke ve üzüntü içerisinde olduğumu ifade etmek zorundayım. Ancak sanatın ve kültürün bizlere verdiği birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşım ruhu sayesinde bu zulme karşı durmamız gerektiğine inanıyorum. Sinemanın ışığının hayatlarımızı aydınlatması dileğiyle herkese güzel bir festival diliyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Kalabalık bir izleyici topluluğunun katılımıyla gerçekleşen festivalin açılış gecesinde başrollerinde Meryem Uzerli, Ozan Güven, Bora Akkaş ve Belçim Bilgin'in yer aldığı Ozan Açıktan'ın "Annemin Yarası" filmi gösterildi.

'Onur Ödülü' verilmesi planlanan Türk sinemasının usta oyuncusu Şener Şen ile Annemin Yarası'nın oyuncuları ve yönetmeni ve bazı diğer konuklar açılışa katılmadı. Festival, 3 Temmuz'a kadar sürecek.