'5 polis yere yatırarak postallarıyla tekmeledi'

T24 - Önceki günkü olaylarda polislerin botlarının altında yüzünü korumaya çalışırken fotoğraflanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Işıl Kurt, Hürriyet’e konuştu. O anları, “Sırtımdan tutup yere yatırdılar. Yerdeyken 5 polis tekmeliyordu” dedi.



Kurt, “Çenemde, dizimde ve kaburgamda ezikler oluştu. Şu an normal yürüyemiyorum” dedi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Polislerin ayağının altında kaldığı anda çekilen fotoğrafıyla Dolmabahçe’de polisin kullandığı “orantısız güç”ün simgesi haline gelen 22 yaşındaki Işıl Kurt, o anları anlattı: “Sırtımdan tutup yere yatırdılar. Yerdeyken beş polis tekmeliyordu. Çenemde, dizimde ve kaburgamda ezikler oluştu” dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın rektörlerle toplantısını protesto etmek isteyen Genç-Sen üyesi öğrenciler, Beşiktaş’taki Başbakanlık Ofisi’ne yürümek isteyince polisin sert müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Biber gazı sıkılan ve coplanan 14 öğrenci gözaltına alınmıştı. Ancak polislerin botlarının altında yüzünü korumaya çalışırken fotoğraflanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Fakültesi dördüncü Sınıf Öğrencisi Işıl Kurt, o an yaşanan şiddetin simgesi oldu. Polis şiddetini dün arkadaşlarıyla birlikte Taksim’de protesto eden Işıl Kurt, yaşadıklarını şöyle anlattı:





'Postallarla bastılar'



“Protesto için üç gün önce Eskişehir’den trenle İstanbul’a geldim. Protesto için toplandık. Polisler karşımıza çıkınca bir arkadaşımız hepimize ‘dağılın’ dedi. Bu sırada müdürleri çevik kuvvet polisine ‘saldırın’ diye talimat verdi. İlk olarak iki arkadaşımız gözaltına alındı. Onlara doğru koştuk ama gözaltını engelleyemedik. Sonra geriye doğru çekilmeye başladık. Yaralanan arkadaşlarımız vardı. Onlarla ilgilendim. Bu yüzden arkada kaldım. Sırtımdan tutup, dizimin arkasından postalla basarak yere yatırdılar. Tekmelemeye başladılar. Dizimde, çenemde, kaburgamda ezikler var. Şu anda normal yürüyemiyorum.





'Küfrederek dövdüler'



Beş polis küfrederek beni dövdü. Sonra sürükleyerek gözaltına aldılar. Biber gazının etkisiyle gözümü açamıyordum. Tam bayılmak üzereyken gözaltına alındım. Bacak arama tekme atıldığını da hatırlıyorum. Zaten fotoğraflarda var. Saçımı çekerek, kaldırıma vurdular. Daha sonra otobüse bindirildik. Karaköy Polis Merkezi’nin önüne götürüldük. Genç-Sen üyesi 20 arkadaşımız Eskişehir’den trenle İstanbul’a geldi. O yüzden polis tarafından durdurulmadılar. Üniversiteler, kontenjanlar artırılarak, dört yıl bekletme merkezi haline dönüştürülüyor. Genç işsizlik oranı yüzde 21’e ulaştı”





Havasız otobüste 7 saat



Polis tarafından gözaltına alınanlarda biri de Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi hazırlık sınıfı öğrencisi İlke Acar’dı. Gözaltında hakarete uğradıklarını söyleyen İlke Acar da şunları söyledi:



“Anayasa’da eylem yapma hakkımız varken ve biz Başbakan’ın İstanbul ofisine yakın bir yerlerde oturma eylemi yapmak istememize rağmen, polis saldırdı. Gözaltına alınarak otobüslere bindirildik. Karaköy Polis Merkezi’nin önünde 7 saat otobüsün içinde bekletildik. Ne havalandırmaları, ne de pencereleri açtılar. Biber gazının etkisiyle içeride bekletildik. Yalnızca arkadaşlarımızın getirdiği suyu almamıza izin verdiler. Yemek yiyemedik. Gözaltına alındığımda, erkek polis aramak istedi. Karşı çıkmam üzerine tartıştık ve arama yaptırmadım.”





