-5 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) Beyazıt yerleşkesinde, karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis 5 öğrenciyi gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Hukuk Fakültesi'nde karşıt görüşlü iki grup arasında yaşanan gerginliğin ardından taşlı-sopalı kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden polis, 5 öğrenciyi gözaltına alarak Beyazıt Polis Merkezine götürdü. Bu sırada, polis merkezi yakınındaki Fen-Edebiyat Fakültesi önünde gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen grup ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında tekrar kavga başladı. Her iki gruptaki öğrenciler birbirlerine taş ve şişe atarken, olay yerine gelen Çevik Kuvvet ekipleri grupları uzaklaştırdı. Gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasının ardından, fakülte önünde bekleyen öğrenci grubu dağıldı.