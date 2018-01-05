5 Ocak Cuma Spor Gündemi

CENK TOSUN, TÜRKİYE ADINA REKOR BONSERVİS BEDELİ İLE EVERTON\'A GİTTİ VE PREMIER LİG\'DEKİ 16. TÜRK FUTBOLCU OLDU

27 milyon pound karşılığında taraflar anlaştı. Cenk, İngiltere Premier Lig\'de forma giyecek 16\'ncı, direk Süper Lig\'den Premier Lig\'e transfer olan ise 6\'ncı Türk futbolcu oldu.

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(ÖZEL) Gençlerbirliği\'nin etkili futbolcusu Ahmet İlhan, DHA\'ya özel konuştu.

\"Rahmetli başkanımızın isminin verildiği İlhan Cavcav Sezonu\'nda beklentilerin çok altında kaldık. Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarını alırsak önümüzün açılacağını düşünüyorum\"

\"Son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedik, iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum\"

\"Hikmet Karaman\'a verdiğim sözden dolayı Bursaspor\'a transferim gerçekleşmedi\"

\"Milli takımı çok özledim. O formayı giymek istiyorum\"

İNGİLTERE FA CUP 3. TUR

22:55 Liverpool - Everton

ARA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI

Futbolda 4 hafta sürecek ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi dün itibariyle başladı. Bu dönem 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek.

FENERBAHÇE\'NİN KAMPI BAŞLIYOR

Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya\'da kampa girecek.

09:30 Belek\'teki bir otelde sabah toplanmaya başlayacak olan futbolcular, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar ikinci yarı hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

10:30 Sarı-lacivertli ekip ilk antrenmanını yapacak.

12:30 Volkan Demirel basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11:00 Süper Lig\'in lideri, devre arası kamp çalışmalarını sürdürecek.



BEŞİKTAŞ

11:00 -18:00 Devre arası kamp çalışmaları çift antrenmanla devam edecek.

14:00 Yeni transfer Domagoj Vida basın toplantısında konuşacak.



BURSASPOR

10:30-16:00 Yeşil-beyazlı ekip çalışmalarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

10:00 - 18:00 Bordo-mavililer hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Kamp için Antalya\'da bulunan futbolculara laktak testi yapılacak.

MHK KIŞ SEMİNERİ

10:30 A Klasman Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri, FIFA Atletik Testi\'nden geçecek.

BASKETBOL

THY AVRUPA LİGİ

20:45 Fenerbahçe Doğuş - Saski Baskonia SAD