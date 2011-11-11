5 milyon Yeşil Kartlı sağlığa para ödeyecek

T24 -

Asgari ücret esas olacak

Kademeli prim alınacak

4.4 milyar TL'lik tasaruf hedefi

Yeşil Kart’ta sona geliniyor. Yılbaşından itibaren ‘Yeşil Kart’ sistemi kalkıyor. 1.5 ay sonra 9.5 milyon Yeşil Kart iptal edilecek.Yeni dönemde Genel Sağlık Sigortası (GSG) sistemine geçilirken, Yeşil Kartlılar da genel sağlık sigortası kapsamında olacak. Yeşil Kart sahiplerinin her birinin durumunun ne olacağı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yapacağı gelir testiyle belirlenecek. Buna göre en az 5 milyon Yeşil Kart sahibinin prim ödemek zorunda kalacağı tahmin ediliyor. 9.5 milyon Yeşil Kart sahibi, durumunun ne olacağını ve ne kadar prim ödemek durumunda kalacağını öğrenmek için yılbaşına kadar bekleyecek.Yaklaşık 9.5 milyon Yeşil Kart sahibinin durumunu belirleyecek olan gelir testi ve uygulama esasları ise halen yürürlüğe girmeyi bekliyor. Bu konuyla ilgili çalışmaları Sosyal Güvenlik Kurumu yürütürken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da bu konuda çalıştığı belirtildi.Vatan'ın haberine göre, çalışmalar kapsamında Yeşil Kart sahipleri, harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, banka kredi kartı harcamalarından, kira ödemelerine, kira gelirlerinden elektrik, su, telefon kullanımlarına kadar bir çok ayrıntıyı içeren yöntemler ve veriler kullanılarak teste tabi tutulacak.Yeşil Kart sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ne kadar prim ödeyeceğine ilişkin hesaplama, yılbaşında yürürlüğe girecek yeni asgari ücret rakamlarına göre belirlenecek. Yapılacak gelir testiyle Yeşil Kartlıların önemli bir kısmının devlete prim ödemek zorunda kalacağı belirtiliyor. Henüz tamamlanmamakla birlikte yaklaşık 9.5 milyon yeşil kartlının en az 5 milyonunun gelir testini geçemeyeceği ve bu nedenle prim ödemek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.Ortaya çıkan gelir rakamı aylık asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu kişilerin primlerini devlet ödeyecek. Mevcut duruma göre hesaplanırsa, şu anda geliri 279 liradan fazla olan herkes devlete prim ödeyecek.Halen brüt asgari ücret 837 lira düzeyinde bulunuyor. Bunun üçte birinden az, yani 279 liradan az geliri olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenecek. Bunun üzerindekiler kademeli rakamlarda prim ödemek zorunda kalacak.Örnek olarak sistem şu anda devreye girse, aylık geliri 279 lira ile brüt asgari ücret tutarı olan 887 lira arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’sine karşılık gelen 34 lira düzeyinde Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek.Brüt asgari ücret ile brüt asgari ücretin iki katı yani şu anda 1.674 lira arasında geliri olanlar ise brüt asgari ücretin yüzde 12’sine karşılık gelen 100 lira tutarında prim ödeyecek.Brüt asgari ücretin iki katından fazla geliri olanlar ise brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12’si yani 201 lira tutarında Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek.Temel büyüklüklerle ilgili tahmin ve hedeflerin yeraldığı 2012 Programı’na göre hükümet, Yeşil Kart sisteminin ortadan kaldırılmasıyla bütçedeki sağlık giderleri kaleminde 4.4 milyar liralık bir düşüş olacağı hesaplandı. Bu durum 2012 Programında da, “ 5510 sayılı Kanun uyarınca yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamalarının 2012 yılından itibaren SGK’ya devredilecek olmasından ötürü sağlık giderleri kaleminde bir önceki yıla göre 4.4 milyar TL’lik bir düşüş bekleniyor” ifadesiyle yer aldı.