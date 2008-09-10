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5 milyon dolarlık evdeler

Necla Nazır'ın 'çalışmak zorundayım' sözlerine Ferdi Tayfur'dan tepki geldi

10 Eylül 2008 03:00

Ferdi Tayfur Necla Nazır'ın 'çalışmam gerek, artık yanlızım ve evin masrafları var' sözlerine karşılık 5 milyon dolarlık evde oturduğunu ve evin Necla Hanım'ın üzerine olduğunu söyledi.

Evin bütün masraflarını karşıladığını belirten Tayfur, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Necla Hanım bana vursa kırsa üzse de ben ona hiçbir şey söylemem. Dini kararlarına hiç karışmam. Ama 5 milyon dolarlık evde oturuyor Böyle bir şey mümkün mü? O ev Necla Hanım’ın üzerine. Hiçbir sıkıntısı yok. Evin bütün masraflarını ben karşılıyorum. Elektrik, su... Her şeyi ödüyorum, hiçbir sıkıntısı yok. Kamuoyuna benim hakkımda bir şeyler mi anlatmak istiyor bilmiyorum.

Türk milleti beni çok iyi tanır. O evi kiraya verse harika bir para alır.10-15 bin dolar alır. Benim için para önemli değil. Ben erkeğim, sokakta da yatarım. Necla Hanım’a haftalık para gönderiyorum, mümkün değil onu o durumda bırakmam. Zaten Necla Hanım’ın da bir tek sigara masrafı var.”

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