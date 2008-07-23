5 milyon doları kim alacak?

13 yıllık kaçışın ardından Belgrad'da yakalanan savaş suçlusu Radovan Karadziç'in ABD tarafından başına ödül olarak konulan 5 milyon doları kimin alacağı merak ediliyor.Washington yönetimi, 11 ayrı suçtan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanması beklenen Sırp liderin yakalanmasına yardım edenlere 5 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Belgrad'da bir otobüste yakalanan Karadziç'in sadece Sırp istihbarat birimleri tarafından yakalanıp yakalanmadığı sorusuna net bir cevap yok.Yerel basında çıkan haberlerde, Karadziç'in Pazartesi günü yakalanmasından birkaç hafta öncesinde Sırp istihbarat servisinin, yabancı bir istihbarat servisinden çok önemli bilgiler aldığı öne sürüldü.Buna karşın Belgrad yönetimi, operasyonda kesinlikle yabancı istihbarat birimlerinden yardım almadıklarını açıkladı.Belgrad ve çevresindeki 'güvenli evleri' arasında seyahat ederken yakalanan Karadziç'in, tutuklandığı sırada başına çuval geçirildiği belirtildi.3 gün boyunca polis merkezinde bir hücrede tutulan Karadziç'in avukatı Svetozar Vujacic, müvekkilinin bu şekilde tutuklanmasının yasalara aykırı olduğunu öne sürdü.Dün savcılar tarafından basına dağıtılan fotoğraflarında uzun saçları ve sakalıyla dikkati çeken Karadziç'in, uzun yıllardır Belgrad'ta, daha çok milliyetçi Radikal Parti yandaşlarının oturduğu 'Yeni Belgrad' semtinde yaşadığı belirtiliyor.Çetnik Sırp milliyetçilerine has uzun sakalıyla yüz hatlarını gizleyen Karadziç'in elmacık kemiklerinin dikkat çekmemesi için gözlük taktığı ifade ediliyor.Dragan David Dabiç adı altında Belgrad'ta uzun yıllar psikiyatristlik yapan Sırp lider, daha sonraki zamanlarda ise alternatif tıpla ilgilenmeye başlamış.Belgrad ve çevre kentlerde meditasyon ve yogayla sağlıklı bir yaşam sürme konusunda birçok seminer verdiği belirlenen Karadziç'in, her toplantıda yüzlerce kişinin önüne çıktığı belirtiliyor.İnsanın kuantum enerjisini kullanarak astımdan iktidarsızlığa kadar pek çok rahatsızlığın üstesinden gelebileceğini öne süren Karadziç'in 'David Sağlık Programı' adlı özel bir sağlık programı geliştirdiği kaydediliyor.Karadziç'in sahte adı altında açtığı internet sitesinde insanlara programını uygulamaları halinde 120 ila 130 yıl yaşabilecekleri vaadinde bulunduğu vurgulandı.Sırp lideri tanıyan kişiler, son resimlerinden büyük bir değişim geçirdiği gözlenen Karadziç'i yolda görseler bile tanıyamayacaklarını söylüyor.Adının açıklanmasını istemeyen eski bir arkadaşı, Karadziç'i yakından tanıyanların ancak sesi aracılığıyla Sırp liderin gerçek kimliğini anlayabileceklerini ifade etti.Karadziç'in yakalanmasından sonra gözler, şimdi Ratko Mladiç'e çevrildi.Avrupalı liderler, Sırbistan Hükümeti'ni, Bosnalı Sırpların eski askeri liderinin de yakalanması için çabalarını yoğunlaştırması çağrısında bulundu.Kosova Başbakanı Haşim Taçi, Karadziç'in yakalanmasının bölge barış ve istikrarı için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Taçi, CNN'e yaptığı değerlendirmede, bu gelişmenin, Sırbistan'ın Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'yle işbirliğine ve Batılı ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye hazırlıklı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.Bunun Kosova ve Kosova-Sırbistan ilişkilerinin geleceği açısından da önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Taçi, Sırbistan'ın diğer savaş suçlularını da yakalaması gerektiğini ifade etti.Kosova Meclis Başkanı Yakup Krasniçi ise bunun geçikmiş bir gelişme olduğunu belirterek, bütün savaş suçlularının yakalanıp adalete teslim edilmesi gerektiğini savundu.Eski Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Necat Datsi de Karadziç'in yakalanmasının, en azından adaletin gecikmeli de olsa muhakkak yerini bulabileceğini gösteren bir gelişme olduğunu belirtti.Muhalefetin diğer lideri Naim Maloku, Karadziç ve aranan Sırp general Ratko Mladiç'in çoktandır Belgrad yönetiminin elinde bulunduğunun bilindiğini, ancak kazanımlar elde etmek amacıyla yakalamadığını söyledi.Bu arada Karadziç'in avukatları müvekkillerinin Lahey'e iadesini önlemeye çalışıyor.Karadziç'in Lahey'deki mahkemeye ne zaman iade edileceği henüz kesinleşmedi. Avukatlarının Karadziç'in mahkemeye teslim edilmesi kararını önümüzdeki iki gün içinde temyiz etmesi bekleniyor. Temyiz sürecinin ise bir hafta alabileceği belirtiliyor.Karadziç, Srebrenitsa'da sekiz bin Müslüman erkeğin öldürülmesinden 43 ay süren Saraybosna kuşatmasına ve BM askerlerinin canlı kalkan olarak kullanılmasına kadar 11 ayrı suçlamayla yargıç karşısına çıkacak.Karadziç, Lahey'de eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Miloseviç'in kaldığı hapishaneye götürülecek.Miloseviç, mahkemeyi sürekli oyalamış ve dört yıl sonunda kararın açıklanmasından kısa bir süre önce 2006 yılında hapishanede ölmüştü.Miloseviç'in mahkeme tarafından atanan avukatı Steve Kay, prosedüre ilişkin bazı iyileştirmelere karşın, tanıkların, mahkemeye sunulan delillerin sayısı ve suçlamaların kapsamı gözönüne alındığında davanın çok kolay sonuçlanmayacağına dikkat çekiyor. Ancak 1993'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla, Bosna'da savaş suçu işleyenleri yargılamak üzere kurulan mahkemenin 2010'a kadar oturumlarını tamamlaması gerekiyor.Mahkeme yetkilileri, ellerindeki 46 dosya sonuçlandırılmadan ve son iki kaçak Mladiç ile eski üst düze Sırp yetkililerden Goran Haciç yakalanmadan mahkemenin kapanmayacağını beklentisinde.Öte yandan Uluslararası Af Örgütü dün Güvenlik Konseyi'ne mahkemenin görev süresini uzatması çağrısında bulundu.Ancak Sırpların en büyük destekçisi olan ve Güvenlik Konseyi'nde kararları veto hakkı bulunan Rusya, başından beri mahkemenin taraflı olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin kapanması çağrısında bulunuldu ve dosyaların bölge ülkelerine nakledilmesi istendi.