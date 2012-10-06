5 milyon asgari ücretliye ek zam

Yeni anayasa onaylanırsa, asgari ücretle çalışan 5 milyon kişinin maaşına ek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, asgari ücretten verginin kalkması ile ortaya çıkacak 200 liralık farkın işçide kalacağını söyledi. Böylece asgari ücretliden elde edilen 6.6 milyarlık vergi çalışanların cebine gidecek.

AK Parti, CHP, MHP ve BDP, dar gelirlinin mağduriyetini gidermek için Anayasa'nın sosyal güvenlik ve adil ücret maddesine "Asgari ücretten vergi alınamaz" şartını getirdi. Böylece uzun yıllardır tartışma konusu olan asgari ücretten 200 liralık verginin kalkması konusunda, ilk kez somut bir adım atıldı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bu çalışmasına hükümet de destek verdi. İşçinin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, bir işçinin 750 lira ile geçinmesinin ne demek olduğunu çok iyi bildiğini ifade etti.

İşveren üzülecek

Çelik, "Yükümüz ağır, 200 lira bize verilmeli" diyen iş dünyasını ise üzecek bir haber verdi. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına olumlu baktığını belirten Çelik, şunları kaydetti: "Bütün partiler sıcak bakmış, biz de sıcak bakarız. Vergi kime kalacak? İşveren zaten veriyor. Vergi alınmayınca işçiye kalacak. Asgari ücretin vergi dışı kalması demek, işçiye bir verginin yansımaması demek. Şimdi 'vergi devlete giderken işçiye gidebilir mi?' diye çalışma yapmışlar. Mali politikalar açısından başka bakanlıkları da ilgilendiren bir durum var. Maliyeti 3-3.5 milyar lira civarında. Bundan vazgeçilmesi için başka kaynak bulunması gerekiyor."





İşte o hüküm

Anayasa'nın "İş güvenliği ve adil ücret hakkı" bölümünde" yapılan düzenleme ile "Asgari ücretten vergi alınmaz" hükmü yeni anayasa metnine girdi. İşte, mutabakata varılan fıkra şöyle: "Herkes çalışma, dinlenme, insan onur ve haysiyetine uygun yaşam sürdürmesini sağlayacak düzeyde bir adil ücret hakkına sahiptir. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ekonomik durumu gözönünde bulundurulur. Asgari ücretten vergi alınamaz."





Şimdi ne olacak?

Mevcut tabloda 5 milyon asgari ücretliden yaklaşık 6.6 milyar liranın üzerinde gelir elde edilirken, anayasal düzenlemenin ardından yasal düzenlemelerle vergi konusunun çerçevesi çizilecek. Mevcut uygulamada brüt asgari ücret 940.50, neti 739.79 lira. Asgari ücrette 200.71 liralık kesinti yapılıyor. Kaldırılacak vergi tutarı 125 liraya denk geliyor. Ancak asgari geçim indirimi, işçi hissesi gibi kalemlerle bu tutar 200 lirayı buluyor. İşçilerden vergi kesilmesinin bütçe açısından önemli bir gelir kalemi olduğuna işaret eden yetkililer, kayıt dışılığın önüne geçilmesiyle, yeni düzenlemenin getireceği gelir kaybının engellenebileceğine dikkat çekiyor