-5 MİLYAR KİŞİ CEP TELEFONU KULLANIYOR PARİS (A.A) - 16.07.2010 - Dünya genelinde 5 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Fransa'da yayımlanan Figaro gazetesinde yer alan habere göre, 21'inci yüzyılda artık insanın ayrılmaz parçası haline gelen cep telefonu, internetle iletişim kurmak için kullanılan en yaygın araca dönüşecek. İnternet bağlantısının yüzde 80'inin 2015 yılında cep telefonuyla yapılacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin, Apple, Google, Nokia ve Samsung arasında smartphone konusunda yaşanan savaşın nedenini de açıklıyor. Mobil telefon üreticisi Sony-Ericsson, dünyada cep telefonu kullanıcı sayısının 8 Temmuzda 5 milyarı geçtiğini açıklıyor. Sony-Ericsson'dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde her gün 2 milyondan fazla kişi cep telefonu aboneliği yaptırıyor. Pazardaki büyüme geçtiğimiz on yılda artış kaydetti. 2007 yılında yalnızca 3 milyar müşterinin bulunduğu sektörde, 2000'de yalnızca 720 milyon kişinin cep telefonu aboneliği bulunuyordu. Sektördeki büyümenin mobil internet kullanımı sayesinde çok hızlı bir artış kaydetmesi bekleniyor. Geçen yıl dünya genelinde 3G kullanan kişi sayısının 360 milyon olduğu belirtiliyor. Bu rakamın bu yıl 500 milyonu, 2015 yılında ise 3,4 milyarı geçeceği tahmin ediliyor.