5 merkez valisi için tutuklama talebi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, aralarında merkez valilerinin de bulunduğu 37 şüpheliden 28'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hürriyet'in haberine göre; adliyeye getirilen, merkez valileri, kaymakamlar, hukuk müşavirleri ve mülkiye müfettişlerinin de aralarında yer aldığı 37 şüpheli, Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcılarına ifade verdi.

Savcılar, ifade işlemi sonunda şüphelilerden 28'ini "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi. Serbest bırakılmasına karar verilen 9 şüpheli için ise hakimlikten adli kontrol istendi.

Tutuklanmaları talebiyle sevk edilenler arasında, açığa alınan merkez valileri Kasım Esen, Veysel Dalmaz, Halil İbrahim Akpınar, Kenan Çiftçi ve Yılmaz Arslan ile eski İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hüseyin Gökdemir de bulunuyor.