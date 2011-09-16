-5 mahkum yanarak öldü PINARBAŞI (A.A) - 16.05.2011 - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir cezaevi nakil aracında çıkan yangında 5 tutuklu yanarak hayatını kaybetti. Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'dan İstanbul'a gitmekte olan cezaevi nakil aracında çıkan yangında 5 mahkumun hayatını kaybettiğini belirterek, ''Üzgünüz, bir terör saldırısı değil. 5 mahkum vatandaşımızın hayatını kaybettiği üzücü bir olay, motor arızasından kaynaklandığı sanılan bir yangın sonucu üzücü bir olay meydana gelmiş'' diye konuştu. Van'dan İstanbul'a gitmekte olan 34 BL 2564 plakalı cezaevi nakil aracı, saat 06.00'da Kayseri-Malatya karayolunun Karakuyu köyü mevkinde seyir halindeyken aracın yanmaya başladığını farkedince aracı durdurdu. Askerler, birden bire ve şiddetli bir şekilde yükselen alevler nedeniyle 5 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu nakil aracının kapısını açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Şiddetli alev ve dumandan etkilenen mahkumlar araçta yanarak can verdi. Şoka giren askerlere olay yerine gelen 112 Acil Serris ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri teselli etmeye çalıştı. Askerlerin, cezaevi nakil aracında bulunan mahkumları kurtaramadıkları için büyük üzüntü duydukları ve şoka girdikleri gözlendi. Yangında cezaevi nakil aracında bulunan Abdülsetter Ölmez (35), Sinan Aşka (18), İsmet Evin (33), Akif Karabalı (24) ve Medeni Demir (47) hayatını kaybetti. Pınarbaşı Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.