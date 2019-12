'5 kupa hedefimiz yok '

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester United'ın teknik direktörü Alex Ferguson, 5 kupa kazanma gibi bir hedeflerinin olmadığını söyledi.



Şu ana kadar mücadele ettiği 5 kulvarın ikisinde, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ve İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Manchester United, Premier Lig'de liderliğini sürdürmenin yanı sıra Federasyon Kupası'nda yarı final, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final mücadelesi veriyor.



Ferguson, The New Statesman dergisine verdiği demeçte, ''Futbolda iyi oynamaya ihtiyacınız olduğu kadar şansa da fazlasıyla ihtiyacınız vardır'' diyerek, her maçı kazanmanın, çok fazla şans gerektirdiğini belirtti.



''Kırmızı şeytanlar''ın uzun süredir başında olan tecrübeli çalıştırıcı, ''22 yıllık Manchester kariyerim boyunca, hiç böyle iyi bir takımım olmadı. Her maça daha emin bir şekilde çıkıyorum. Çünkü şimdi her defans oyuncusu bizim hücumcularımızdan çekinirken, her hücumcu da defansımızdan çekiniyor. Bu, insana inanılmaz bir güven veriyor'' dedi.



Ferguson, The New Statesman dergisi adına röportajı gerçekleştiren Alastair Campbell'ın, 1999'da eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'e danışmanlık yaptığı dönemde Avrupa Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonluklarını kazanarak, 3'te 3 yaptıklarını hatırlattı.



''Sir'' lakaplı tecrübeli teknik adam, bu takımdaki kariyeri boyunca Hollandalı savunma oyuncusu Jaap Stam'ın gitmesine izin vermesini, yaptığı en büyük hata olarak tanımlarken, Paul Gascoigne'nin 1988 yılında Newcastle United'dan ayrılırken, Manchester United'ın teklifini kabul etmemesini de büyük hayal kırıklığı olarak niteledi.



Emekliliğine dair bir soru üzerine ise Ferguson, 67 yaşında olduğunu, henüz bir karar vermediğini belirterek, ''Direksiyonun başındayım'' dedi.