-5 KİŞİYİ ÖLDÜREN KATİLE 90 YIL HAPİS GÜMÜŞHANE (A.A) - 23.12.2010 - Bingöl'ün Solhan ilçesindeki 5 yıl önce 5 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Mahmut Karadağ, 90 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gümüşhane 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mahmut Karadağ, oğulları Behçet ve Nihat Karadağ ile tutuksuz sanıklardan Bedirhan Mollaoğulları, Zeki Mollaoğulları, Ekrem Mollaoğulları ile avukatlar Ercan Arslan ve Ali Haydar Dereli hazır bulundu. Solhan Belediye Başkanı Niyazi Çavuşoğlu ve diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık Mahmut Karadağ ile tutuksuz sanıklar Behçet ve Nihat Karadağ, mahkeme heyetinin reddini talep etti. Bu konuda görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların taleplerinin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların reddi hakim talebini reddetti. Duruşmada söz alan bazı sanıkların avukatı Ercan Arslan, sanıkların her birisinin ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, daha önceki celsede yaptıkları mütalaayı yinelediklerini belirtti. Esas hakkında savunmada bulunan müdafi avukat Dereli, dosya hakkında daha kapsamlı savunmada bulunmak için ek süre talep etti. Dereli, müvekkilinin 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, CMK 102/2 maddesi uyarınca tahliye edilmesini talep etti. Bu konuda görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, bu celsede dosya hakkında karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, savunma hakkının kısıtlanmaması için sanıklara, zorunlu avukatları ile görüşmeleri için 1 saat süre verdi. Duruşmaya 1 saatlik aranın ardından tekrar devam edildi. Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açılkayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mahmut Karadağ'ın, Yaşar Çavuşoğlu, Yusuf Bayır, Yemlihan Bayır, Ferhat Mollaoğulları ve Ebuzer Mollaoğulları'nı öldürmek, Niyazi Çavuşoğlu, Oktay Mollaoğulları, Mustafa Bolat, Baran Mollaoğulları, Yusuf Sevinç, Furkan Gelmez ve Selami Azat'ı yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan toplam 90 yıl 10 ay ağır hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, ayrıca sanığa ruhsatsız silah bulundurma suçundan 375 lira para cezası verdi. Heyet, öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan Bilal Mece, Yavuz Bayır ve Mahsum Ağaç'ın beraatine hükmetti. Tutuksuz sanıklardan Nihat Karadağ'ın Bilal Mece, Yavuz Bayır ve Mahsum Ağaç'ı yaralama suçundan 5 yıl, Mustafa Bolat, Baran Mollaoğulları, Yusuf Sevinç, Furkan Gelmez, Selami Azat ve Niyazi Çavuşoğlu'na yönelik adam öldürmeye teşebbüs suçundan beraatına, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 10 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet, ayrıca sanığa ruhsatsız silah bulundurma suçundan 375 lira para cezası verdi Diğer tutuksuz sanık Behçet Karadağ'ın, 5 kişiyi öldürme, 9 kişiyi de yaralama suçundan delil yetersizliğinden dolayı beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Oktay Mollaoğulları'na, kasten adam yaralama suçundan 7 yıl 6 ay, Baran Mollaoğulları'na 2 yıl 1 ay, Abdurrahman Bengiz'e 3 ay 10 gün, Nazım Karadağ'a da 3 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Solhan Belediye Başkanı Niyazi Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz 11 sanığın ise beraatine hükmetti. -OLAYIN GEÇMİŞİ- Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Erbakan Caddesi'nde, 12 Ekim 2005'te, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Yaşar Çavuşoğlu, Yusuf Bayır, Yemlihan Bayır, Ferhat Mollaoğulları ve Ebuzer Mollaoğulları ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı. Kavgaya karıştığı iddia edilen Mahmut Karadağ ile oğulları Nihat ve Behçet Karadağ'ın yanı sıra aralarında dönemin ilçe belediye başkanı Niyazi Çavuşoğlu'nun da bulunduğu 21 sanık hakkında dava açılmıştı. Güvenlik gerekçesiyle Bingöl yerine Gümüşhane 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mahmut Karadağ'ı, ''Yaşar Çavuşoğlu, Yusuf Bayır, Yemlihan Bayır, Ferhat Mollaoğulları ve Ebuzer Mollaoğulları'nı silahla vurarak öldürme, 7 kişiyi de silahla yaralama'' suçundan 85 yıl 10 ay ağır hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer sanıklardan Nihat Karadağ'a ''3 kişiyi yaralama''dan 6 yıl 4 ay hapis veren heyet, Oktay Mollaoğulları'nı ''kasten adam yaralama''dan 7 yıl 6 ay, Baran Mollaoğulları'nı 2 yıl 6 ay, Ahmet Bitmez'i 1 yıl 8 ay, Abdullah Bengiz ve Nazım Karadağ'ı da aynı suçtan 3 ay 10'ar gün hapisle cezalandırmıştı. Mahkeme heyeti, Behçet Karadağ ile Niyazi Çavuşoğlu'nun da yer aldığı diğer 11 sanığın ise beraatına hükmetmişti. Yargıtay, 'X' ve 'Y' kod adlarıyla dinlenen gizli tanıkların kimliklerinin kararda açık olarak yazılmadığı gerekçesiyle davanın yeniden görülmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti. (YTM-AK-NUR)