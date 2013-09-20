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5 kişinin öldürüldüğü Mardin'deki katliamda 4 gözaltı

Mardin Cezaevi önündeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren iki anne ile çocukları Diyarbakır'da toprağa verildi. Kan davasına dönüşen bir husumetin devamı olan olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

20 Eylül 2013 20:54

Mardin'de kan davası nedeniyle öldürülen 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıda hayatını kaybeden Ayşe Süer ve oğlu Süleyman Süer ile Emine İpek ve çocukları Mirza ve Nevin İpek'in cenazeleri, otopsinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

İddiaya göre, 6 yıl önce Mardin'de Erkan ailesi ile Süer ve İpek aileleri arasında arazi anlaşmazlığından kavga çıktı. Kavgada Erkan ailesinden 2 kişi ölünce olay kan davasına dönüştü. Süer ve İpek ailelerinden 3 kişi tutuklandı.

 

'Evleri ateşe verildi iki çocuk öldü'

 

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre eşi cezaevine giren Emine İpek'in, Diyarbakır'da 7 çocuğu ile yerleştiği ev ateşe verildi. Yangında, İpek'in 2 çocuğu yaşamını yitirdi.
Olayın ardından başka eve taşınan Ayşe Süer ile Emine ipek, cezaevindeki eşlerini ziyarete gittikleri Mardin'de bu kez kurşunların hedefi oldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Emine İpek, saldırı sırasında kendini çocuklarına siper etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

 

Çocuk ölmeyince tekrar ateş etti

 

Ayrıca saldırganların, 4 yaşındaki Mirza İpek'in yaşadığını anlayınca yakından tekrar ateş açtığı ortaya çıktı. Saldırganların bulunması için geniş çaplı operasyon sürüyor. Olası yeni saldırıya karşı ailenin diğer fertleri koruma altına alındı.

 

4 zanlı gözaltında

 

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, yapılan soruşturmada olayı gerçekleştiren kişilerin birden fazla oldukları ve kısa namlulu silah kullandıkları bilgisine ulaşıldığı, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı "Ancak zanlıların başlarına kar maskesi veya herhangi bir kamuflaj giysisi takmadıkları tespit edilmiştir. Saldırı olayının, daha önceki olaylarla bağlantılı olarak iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Cezaevi güvenlik kameraları başta olmak üzere ilimizde bulunan tüm güvenlik kameralarının incelenmesine devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 4 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

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