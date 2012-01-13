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5 kişi İstanbul'a gönderildi ANKARA (A.A)

13 Ocak 2012 20:51

-5 kişi İstanbul'a gönderildi ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Ankara'da gözaltına alınan 5 kişi İstanbul'a gönderildi. Ankara'da gözaltına alınan eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan, eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, BDP Genel Merkezi çalışanı Mahmut Polat, KESK'te uzman olarak görevli İsmet Aslan ve DİHA Muhabiri Murat Çiftçi, akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesine getirildi.  Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.

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