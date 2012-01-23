-5. Kıbrıs üçlü görüşmesi Greentree'de bugün başlıyor NEW YORK (A.A) - 23.01.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile yapacağı 5. üçlü görüşme bugün New York'un Manhasset bölgesinde bulunan Greentree çiftliğinde başlıyor. Görüşmenin bugün (yerel saatle) sabah erken saatlerde başlayacak olması nedeniyle Eroğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk heyeti ve Hristofyas başkanlığındaki Kıbrıs Rum heyeti gece saatlerinde Greentree'ye yerleştiler. Eroğlu'na Greentree'de eşi Meral Eroğlu da eşlik ediyor. Genel Sekreter Ban, 30-31 Ekim'deki ilk Greentree üçlü görüşmesinin ardından iki lideri bu seferki görüşmeye eşleriyle birlikte davet etmişti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer'ın da Greentree'ye geldiği öğrenildi. İki gün sürecek Greentree üçlü görüşmesinin bugünkü ilk gününde, görüşmelere geçilmeden önce, Genel Sekreter Ban ve iki liderin, görüşmeyi izleyen basın mensuplarının yanına gelerek görüntü almalarına izin vermeleri bekleniyor. Basına kapalı yapılacak görüşmelerin ilk gününün sonunda BM Genel Sekreterinin Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer'ın basına bilgi vermesi, iki günlük görüşmelerin ardından 25 Ocak Çarşamba günü ise BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un görüşmenin sonucuna ilişkin BM genel merkezinde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Genel Sekreter Ban, ilk Greentree görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, ikinci Greentree görüşmesiyle ilgili olarak ''O zamana kadar Kıbrıs sorununun iç yönlerinin çözülmüş olmasını bekliyorum ki bunun ardından kısa sürede çok taraflı konferans yönünde ilerleyebilelim'' demişti.