T24 LogoT24 Logo
Dünya

5. Kıbrıs üçlü görüşmesi Greentree'de bugün başlıyor NEW YORK (A.A)

23 Ocak 2012 09:29

-5. Kıbrıs üçlü görüşmesi Greentree'de bugün başlıyor NEW YORK (A.A) - 23.01.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile yapacağı 5. üçlü görüşme bugün New York'un Manhasset bölgesinde bulunan Greentree çiftliğinde başlıyor. Görüşmenin bugün (yerel saatle) sabah erken saatlerde başlayacak olması nedeniyle Eroğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk heyeti ve Hristofyas başkanlığındaki Kıbrıs Rum heyeti gece saatlerinde Greentree'ye yerleştiler. Eroğlu'na Greentree'de eşi Meral Eroğlu da eşlik ediyor. Genel Sekreter Ban, 30-31 Ekim'deki ilk Greentree üçlü görüşmesinin ardından iki lideri bu seferki görüşmeye eşleriyle birlikte davet etmişti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer'ın da Greentree'ye geldiği öğrenildi. İki gün sürecek Greentree üçlü görüşmesinin bugünkü ilk gününde, görüşmelere geçilmeden önce, Genel Sekreter Ban ve iki liderin, görüşmeyi izleyen basın mensuplarının yanına gelerek görüntü almalarına izin vermeleri bekleniyor. Basına kapalı yapılacak görüşmelerin ilk gününün sonunda BM Genel Sekreterinin Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer'ın basına bilgi vermesi, iki günlük görüşmelerin ardından 25 Ocak Çarşamba günü ise BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un görüşmenin sonucuna ilişkin BM genel merkezinde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Genel Sekreter Ban, ilk Greentree görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, ikinci Greentree görüşmesiyle ilgili olarak ''O zamana kadar Kıbrıs sorununun iç yönlerinin çözülmüş olmasını bekliyorum ki bunun ardından kısa sürede çok taraflı konferans yönünde ilerleyebilelim'' demişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24