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Yaşam

5 kent için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu

21 Nisan 2017 22:16

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta 23 Nisan Pazar günü 06.00 ile 19.00 saatleri arasında kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli fırtınada rüzgârın saatteki hızının yer yer 60 ile 80 kilometreye ulaşacağının, tam fırtınada ise rüzgarın hızının yer yer 90 ile 100 kilometreyi bulmasının tahmin edildiği bildirildi.

Kuvvetli fırtına ve tam fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları istendi.

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