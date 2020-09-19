5. kattan düştü, mucize eseri hayata tutundu!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 5. kattaki balkondan düşen Murat A. isimli kişi, 1. katta bulunan iş yerinin tentesine sayesinde hayatta kaldı.

Saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre alkollü olan Murat A., hava almak için oturduğu evinin balkonuna çıktı. Murat A., balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek 5'inci kattan, 1'inci katta bulunan tentenin üzerine düştü.



Olayı gören çevredekiler ve yakınları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine merdivenli itfaiye aracı gönderildi.



Tentenin üzerinde kalan Murat A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi. Yaralanan Murat A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat A. hastanede tedaviye alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)