5 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Cenk Ergün: \"Galatasaray, kadronun handikaplarını yaşayacaktır\"

\"En büyük şampiyonluk adayı Galatasaray\"

\"Başakşehir avantajlı\"

\"Galatasaray benim evim\"

\"O dönem yapılan transferlerin karşılığı alındı\"

\"Şartlar transfere engel oldu\"

\"Asamoah\'ı çok istedik\"

\"Milli takım için sabredeceğiz\"

\"Hiç pes etmemek lazım\"

\"Yerli-yabancı değil, iyi-kötü oyuncu vardır\"

\"Uygulamanın akışında problem olabilir, bunların oturması lazım\"

\"Arda ile transfer görüşmesi oldu\"

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKMI DÜNYA 2\'NCİSİ

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika\'da düzenlenen Dünya Şampiyonası\'nda finalde penaltı atışları sonucu Angola\'ya mağlup olarak dünya ikincisi oldu.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 İstanbulspor - Balıkesir Baltok

19.00 Gençlerbirliği - Giresunspor

GALATASARAY

12.30 Galatasaray kafilesi Atatürk Havalimanı\'ndan Düsseldorf\'a hareket edecek.

20.00 Fatih Terim ve bir oyuncu Veltins Arena\'nın medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.

20.30 Sarı kırmızılı takım maçtan önceki son antrenmanını Veltins Arena\'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE

- Anderlecht maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

BEŞİKTAŞ

16.00 Siyah beyazlılar, Genk maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

20.00 Fenerbahçe - Anadolu Efes