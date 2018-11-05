5 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Cenk Ergün: \"Galatasaray, kadronun handikaplarını yaşayacaktır\"
\"En büyük şampiyonluk adayı Galatasaray\"
\"Başakşehir avantajlı\"
\"Galatasaray benim evim\"
\"O dönem yapılan transferlerin karşılığı alındı\"
\"Şartlar transfere engel oldu\"
\"Asamoah\'ı çok istedik\"
\"Milli takım için sabredeceğiz\"
\"Hiç pes etmemek lazım\"
\"Yerli-yabancı değil, iyi-kötü oyuncu vardır\"
\"Uygulamanın akışında problem olabilir, bunların oturması lazım\"
\"Arda ile transfer görüşmesi oldu\"
AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKMI DÜNYA 2\'NCİSİ
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika\'da düzenlenen Dünya Şampiyonası\'nda finalde penaltı atışları sonucu Angola\'ya mağlup olarak dünya ikincisi oldu.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 İstanbulspor - Balıkesir Baltok
19.00 Gençlerbirliği - Giresunspor
GALATASARAY
12.30 Galatasaray kafilesi Atatürk Havalimanı\'ndan Düsseldorf\'a hareket edecek.
20.00 Fatih Terim ve bir oyuncu Veltins Arena\'nın medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.
20.30 Sarı kırmızılı takım maçtan önceki son antrenmanını Veltins Arena\'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE
- Anderlecht maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.
BEŞİKTAŞ
16.00 Siyah beyazlılar, Genk maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
20.00 Fenerbahçe - Anadolu Efes