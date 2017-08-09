5 imam hatipliden 1’i üniversiteye yerleşti

Açıklanan 2017 yükseköğretim merkezi yerleştirme sonuçlarına göre sınava giren her 5 imam hatip öğrencisinden sadece 1'i üniversitede lisans programlarına yerleşebildi.

Cumhuriyet'te yer lan habere göre 2017’de tercih yapma hakkı bulunan 1.8 milyon adaydan sadece yarısının tercih yapması dikkat çekti. Lise son sınıfta sınavlara giren 960 bin adaydan sadece 208 bini lisans programlarına yerleşirken, 625 bininin hayali seneye kaldı.

Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerdeki toplam 473 bin lisans kontenjanın 50 bin 817’si, önlisans düzeyinde de 436 bin kontenjandan 163 bin 613’ü boş kaldı. 2017’de üniversiteye girmek için ÖSYM’ye başvuran 2 milyon 265 bin adaydan 825 bini lisans, önlisans ve açıköğretim fakültesi programlarından birine yerleşti.

Tercih yapmadılar

2017 ÖSYS verilerine göre, tercih yapma hakkı olan 1 milyon 846 bin 880 adaydan sadece 994 bin 766’sı tercih yaptı. Lise son sınıftayken bu yıl sınava giren 960 bin adaydan sadece 208 bini bir lisans programına yerleşebildi. Bu adaylardan 107 bini önlisans, 19 bini de açıköğretim programlarına yerleşirken 625 bin yeni mezun yerleştirilemedi veya tercih yapmadı. Önceki yıllarda mezun olan 632 bin adaydan ise 313 bini bu yıl hayallerine kavuştu.

5 İHL’liden biri

Katsayı farkı kaldırılmasına karşın imam hatip lisesi mezunları ‘beklenen’ başarıyı gösteremedi. Anadolu Lisesi mezunu 396 bin adaydan 138 bini, Fen Lisesi mezunu 22 bin adaydan 12 bini bir lisans programına yerleşirken, 222 bin 925 imam hatip lisesi mezunundan sadece 40 bini lisans tercihlerine yerleşebildi. ÖSYM verilerine göre İHL mezunu her 5 kişiden sadece biri üniversite hayaline kavuştu. AKP hükümetinin son dönemde milyarlarca liralık teşvikler ile adres gösterdiği özel liselerden mezun adayların 147 bininden 65 bini bir lisan programına yerleşti. Özel fen liselerinden ise 6 bin 619 adaydan 3 bin 905’inin lisans tercihlerine yerleşmesi de dikkat çekti.

Adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteler tarafından duyurulan tarihe göre işlem yapacaklar.