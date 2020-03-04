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5 ilde 'sınav' operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı verildi

04 Mart 2020 08:31

İzmir merkezli 5 ilde, 2019 yılında yapılan ‘polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme’ sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 ihraç komiser yardımcısı, 1 ihraç başpolis memuru, 1 aktif komiser, ayrıca ByLock, Bank Asya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhlerinde deliller bulunan 1 iş insanı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosu’na kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla’da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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