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5 ilde okullar tatil edildi

Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışı başladı. Ağrı, Bingöl, Erzurum, Muş ve Kars'ta okullar açılmadan tatil edildi

09 Şubat 2015 23:11

Ağrı, Bingöl, Erzurum, Muş ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Yaklaşık 20 gündür bahar havasının etkili olduğu Kars, soğuk havayla beraber gelen karla tekrar beyaza büründü. Sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, Kars Merkez ve Merkeze Bağlı Köyler ile Arpaçay ilçesinde okullar tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personeline de bir gün idari tatil verildi. Kar yağışının etkili olduğu Kars’ta İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ise Kars’ı Erzurum, Ardahan ve Iğdır’a bağlayan yollarda trafiğe çıkan sürücüleri kar yağışı ve tipiden dolayı uyarıyor.
 
Kar yağışının gün boyu devam etmesi beklenirken, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

 

Erzurum'da eğitime kar tatili

 

Erzurum'da etkisini artıran kar ve tipi dolayısıyla ilköğretim ve lise okullarında eğitime 1 gün süreyle ara veridi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre dün aksam saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu devam edeceğinden Erzurum Merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye İlçelerinde okul öncesi, İlköğretim okulları ve Liseler 09 Şubat 2015 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de 09 Şubat 2015 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." denildi.

 

Bingöl'de de eğitime ara verildi

 

Karlıova İlçe merkezinde dün akşam başlayan kar yağışı, bugün başlaması gereken eğitimi engelledi. Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Karlıova’da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu. İlçede kar yağışı hala devam ederken, özel idare ve belediye ekipleri, kar temizleme araçları ile yoğun bir şekilde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. 

Muş'ta okullar tatil

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili oldu Muş merkez ve tüm ilçelerde yarın okullar tatil edildi.

 

Ankara'da kar yağışı başladı

 

Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. İl genelinde devam eden kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar kürüme ve tuzlama ekipleri çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Bazı ara sokakların ve parkların kapla kaplandığı görüldü.

 

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